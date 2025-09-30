- Visão do mercado
CGSD: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati
A taxa do CGSD para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.98 e o mais alto foi 26.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGSD hoje?
Hoje Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati (CGSD) está avaliado em 25.99. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 25.99, e o volume de negociação atingiu 216. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGSD em tempo real.
As ações de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati pagam dividendos?
Atualmente Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati está avaliado em 25.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.08% e USD. Monitore os movimentos de CGSD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGSD?
Você pode comprar ações de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati (CGSD) pelo preço atual 25.99. Ordens geralmente são executadas perto de 25.99 ou 26.29, enquanto 216 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGSD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGSD?
Investir em Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati envolve considerar a faixa anual 25.55 - 26.11 e o preço atual 25.99. Muitos comparam 0.04% e 0.74% antes de enviar ordens em 25.99 ou 26.29. Estude as mudanças diárias de preço de CGSD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Share Class?
O maior preço de Share Class (CGSD) no último ano foi 26.11. As ações oscilaram bastante dentro de 25.55 - 26.11, e a comparação com 25.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Share Class?
O menor preço de Share Class (CGSD) no ano foi 25.55. A comparação com o preço atual 25.99 e 25.55 - 26.11 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGSD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGSD?
No passado Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.99 e 0.08% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.99
- Open
- 25.98
- Bid
- 25.99
- Ask
- 26.29
- Low
- 25.98
- High
- 26.00
- Volume
- 216
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.04%
- Mudança de 6 meses
- 0.74%
- Mudança anual
- 0.08%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8