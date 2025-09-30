- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CGSD: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati
Der Wechselkurs von CGSD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.98 bis zu einem Hoch von 26.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGSD heute?
Die Aktie von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati (CGSD) notiert heute bei 25.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.99 und das Handelsvolumen erreichte 348. Das Live-Chart von CGSD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGSD Dividenden?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati wird derzeit mit 25.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGSD zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGSD-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati (CGSD) zum aktuellen Kurs von 25.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.99 oder 26.29 platziert, während 348 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGSD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGSD-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati müssen die jährliche Spanne 25.55 - 26.11 und der aktuelle Kurs 25.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.04% und 0.74%, bevor sie Orders zu 25.99 oder 26.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGSD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGSD) im vergangenen Jahr lag bei 26.11. Innerhalb von 25.55 - 26.11 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGSD) im Laufe des Jahres betrug 25.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.99 und der Spanne 25.55 - 26.11 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGSD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGSD statt?
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.99 und 0.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.99
- Eröffnung
- 25.98
- Bid
- 25.99
- Ask
- 26.29
- Tief
- 25.98
- Hoch
- 26.00
- Volumen
- 348
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.04%
- 6-Monatsänderung
- 0.74%
- Jahresänderung
- 0.08%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8