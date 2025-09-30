クォートセクション
CGSD
CGSD: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati

25.99 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGSDの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.98の安値と26.00の高値で取引されました。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CGSD株の現在の価格は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの株価は本日25.99です。0.00%内で取引され、前日の終値は25.99、取引量は216に達しました。CGSDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの株は配当を出しますか？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの現在の価格は25.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.08%やUSDにも注目します。CGSDの動きはライブチャートで確認できます。

CGSD株を買う方法は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの株は現在25.99で購入可能です。注文は通常25.99または26.29付近で行われ、216や0.04%が市場の動きを示します。CGSDの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGSD株に投資する方法は？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiへの投資では、年間の値幅25.55 - 26.11と現在の25.99を考慮します。注文は多くの場合25.99や26.29で行われる前に、0.04%や0.74%と比較されます。CGSDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最高値は？

Share Classの過去1年の最高値は26.11でした。25.55 - 26.11内で株価は大きく変動し、25.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最低値は？

Share Class(CGSD)の年間最安値は25.55でした。現在の25.99や25.55 - 26.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGSDの動きはライブチャートで確認できます。

CGSDの株式分割はいつ行われましたか？

Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.99、0.08%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.98 26.00
1年のレンジ
25.55 26.11
以前の終値
25.99
始値
25.98
買値
25.99
買値
26.29
安値
25.98
高値
26.00
出来高
216
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.04%
6ヶ月の変化
0.74%
1年の変化
0.08%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8