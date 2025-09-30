- 概要
CGSD: Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Durati
CGSDの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.98の安値と26.00の高値で取引されました。
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CGSD株の現在の価格は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの株価は本日25.99です。0.00%内で取引され、前日の終値は25.99、取引量は216に達しました。CGSDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの株は配当を出しますか？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの現在の価格は25.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.08%やUSDにも注目します。CGSDの動きはライブチャートで確認できます。
CGSD株を買う方法は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiの株は現在25.99で購入可能です。注文は通常25.99または26.29付近で行われ、216や0.04%が市場の動きを示します。CGSDの最新情報はライブチャートで確認できます。
CGSD株に投資する方法は？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiへの投資では、年間の値幅25.55 - 26.11と現在の25.99を考慮します。注文は多くの場合25.99や26.29で行われる前に、0.04%や0.74%と比較されます。CGSDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最高値は？
Share Classの過去1年の最高値は26.11でした。25.55 - 26.11内で株価は大きく変動し、25.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最低値は？
Share Class(CGSD)の年間最安値は25.55でした。現在の25.99や25.55 - 26.11と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGSDの動きはライブチャートで確認できます。
CGSDの株式分割はいつ行われましたか？
Capital Group Fixed Income ETF Trust Capital Group Short Duratiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.99、0.08%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.99
- 始値
- 25.98
- 買値
- 25.99
- 買値
- 26.29
- 安値
- 25.98
- 高値
- 26.00
- 出来高
- 216
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.04%
- 6ヶ月の変化
- 0.74%
- 1年の変化
- 0.08%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8