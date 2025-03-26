- Visão do mercado
CGCP: Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco
A taxa do CGCP para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.71 e o mais alto foi 22.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGCP hoje?
Hoje Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco (CGCP) está avaliado em 22.72. O instrumento é negociado dentro de -0.09%, o fechamento de ontem foi 22.74, e o volume de negociação atingiu 815. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGCP em tempo real.
As ações de Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco pagam dividendos?
Atualmente Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco está avaliado em 22.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.90% e USD. Monitore os movimentos de CGCP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGCP?
Você pode comprar ações de Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco (CGCP) pelo preço atual 22.72. Ordens geralmente são executadas perto de 22.72 ou 23.02, enquanto 815 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGCP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGCP?
Investir em Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco envolve considerar a faixa anual 21.74 - 23.20 e o preço atual 22.72. Muitos comparam 0.93% e 1.11% antes de enviar ordens em 22.72 ou 23.02. Estude as mudanças diárias de preço de CGCP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Share Class?
O maior preço de Share Class (CGCP) no último ano foi 23.20. As ações oscilaram bastante dentro de 21.74 - 23.20, e a comparação com 22.74 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Share Class?
O menor preço de Share Class (CGCP) no ano foi 21.74. A comparação com o preço atual 22.72 e 21.74 - 23.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGCP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGCP?
No passado Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.74 e -1.90% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.74
- Open
- 22.72
- Bid
- 22.72
- Ask
- 23.02
- Low
- 22.71
- High
- 22.77
- Volume
- 815
- Mudança diária
- -0.09%
- Mudança mensal
- 0.93%
- Mudança de 6 meses
- 1.11%
- Mudança anual
- -1.90%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8