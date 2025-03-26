CGCP: Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco
今日CGCP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.72和高点22.76进行交易。
关注Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CGCP新闻
常见问题解答
CGCP股票今天的价格是多少？
Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco股票今天的定价为22.74。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为22.74，交易量达到352。CGCP的实时价格图表显示了这些更新。
Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco股票是否支付股息？
Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco目前的价值为22.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.81%和USD。实时查看图表以跟踪CGCP走势。
如何购买CGCP股票？
您可以以22.74的当前价格购买Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco股票。订单通常设置在22.74或23.04附近，而352和-0.04%显示市场活动。立即关注CGCP的实时图表更新。
如何投资CGCP股票？
投资Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco需要考虑年度范围21.74 - 23.20和当前价格22.74。许多人在以22.74或23.04下订单之前，会比较1.02%和。实时查看CGCP价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是23.20。在21.74 - 23.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGCP）的最低价格为21.74。将其与当前的22.74和21.74 - 23.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGCP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGCP股票是什么时候拆分的？
Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.74和-1.81%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.74
- 开盘价
- 22.75
- 卖价
- 22.74
- 买价
- 23.04
- 最低价
- 22.72
- 最高价
- 22.76
- 交易量
- 352
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.02%
- 6个月变化
- 1.20%
- 年变化
- -1.81%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8