报价部分
货币 / CGCP
回到股票

CGCP: Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco

22.74 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGCP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点22.72和高点22.76进行交易。

关注Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CGCP新闻

常见问题解答

CGCP股票今天的价格是多少？

Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco股票今天的定价为22.74。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为22.74，交易量达到352。CGCP的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco股票是否支付股息？

Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco目前的价值为22.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.81%和USD。实时查看图表以跟踪CGCP走势。

如何购买CGCP股票？

您可以以22.74的当前价格购买Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco股票。订单通常设置在22.74或23.04附近，而352和-0.04%显示市场活动。立即关注CGCP的实时图表更新。

如何投资CGCP股票？

投资Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco需要考虑年度范围21.74 - 23.20和当前价格22.74。许多人在以22.74或23.04下订单之前，会比较1.02%和。实时查看CGCP价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是23.20。在21.74 - 23.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGCP）的最低价格为21.74。将其与当前的22.74和21.74 - 23.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGCP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGCP股票是什么时候拆分的？

Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.74和-1.81%中可见。

日范围
22.72 22.76
年范围
21.74 23.20
前一天收盘价
22.74
开盘价
22.75
卖价
22.74
买价
23.04
最低价
22.72
最高价
22.76
交易量
352
日变化
0.00%
月变化
1.02%
6个月变化
1.20%
年变化
-1.81%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8