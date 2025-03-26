- Übersicht
CGCP: Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco
Der Wechselkurs von CGCP hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.71 bis zu einem Hoch von 22.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CGCP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGCP heute?
Die Aktie von Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco (CGCP) notiert heute bei 22.72. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.74 und das Handelsvolumen erreichte 815. Das Live-Chart von CGCP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGCP Dividenden?
Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco wird derzeit mit 22.72 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGCP zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGCP-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco (CGCP) zum aktuellen Kurs von 22.72 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.72 oder 23.02 platziert, während 815 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGCP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGCP-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco müssen die jährliche Spanne 21.74 - 23.20 und der aktuelle Kurs 22.72 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.93% und 1.11%, bevor sie Orders zu 22.72 oder 23.02 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGCP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGCP) im vergangenen Jahr lag bei 23.20. Innerhalb von 21.74 - 23.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGCP) im Laufe des Jahres betrug 21.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.72 und der Spanne 21.74 - 23.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGCP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGCP statt?
Capital Group Core Plus Income ETF Capital Group Core Plus Inco hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.74 und -1.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.74
- Eröffnung
- 22.72
- Bid
- 22.72
- Ask
- 23.02
- Tief
- 22.71
- Hoch
- 22.77
- Volumen
- 815
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 0.93%
- 6-Monatsänderung
- 1.11%
- Jahresänderung
- -1.90%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8