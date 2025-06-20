- Visão do mercado
CDX: Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit
A taxa do CDX para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.85 e o mais alto foi 22.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CDX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CDX hoje?
Hoje Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit (CDX) está avaliado em 22.85. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 22.83, e o volume de negociação atingiu 105. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CDX em tempo real.
As ações de Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit pagam dividendos?
Atualmente Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit está avaliado em 22.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.87% e USD. Monitore os movimentos de CDX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CDX?
Você pode comprar ações de Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit (CDX) pelo preço atual 22.85. Ordens geralmente são executadas perto de 22.85 ou 23.15, enquanto 105 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CDX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CDX?
Investir em Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit envolve considerar a faixa anual 21.71 - 23.85 e o preço atual 22.85. Muitos comparam 0.13% e -0.35% antes de enviar ordens em 22.85 ou 23.15. Estude as mudanças diárias de preço de CDX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Simplify High Yield ETF?
O maior preço de Simplify High Yield ETF (CDX) no último ano foi 23.85. As ações oscilaram bastante dentro de 21.71 - 23.85, e a comparação com 22.83 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Simplify High Yield ETF?
O menor preço de Simplify High Yield ETF (CDX) no ano foi 21.71. A comparação com o preço atual 22.85 e 21.71 - 23.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CDX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CDX?
No passado Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.83 e -3.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.83
- Open
- 22.85
- Bid
- 22.85
- Ask
- 23.15
- Low
- 22.85
- High
- 22.92
- Volume
- 105
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- 0.13%
- Mudança de 6 meses
- -0.35%
- Mudança anual
- -3.87%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8