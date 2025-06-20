- Обзор рынка
CDX: Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit
Курс CDX за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.85, а максимальная — 22.92.
Следите за динамикой Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CDX
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CDX сегодня?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit (CDX) сегодня оценивается на уровне 22.86. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 22.83, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CDX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit ?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit в настоящее время оценивается в 22.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.83% и USD. Отслеживайте движения CDX на графике в реальном времени.
Как купить акции CDX?
Вы можете купить акции Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit (CDX) по текущей цене 22.86. Ордера обычно размещаются около 22.86 или 23.16, тогда как 50 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CDX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CDX?
Инвестирование в Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit предполагает учет годового диапазона 21.71 - 23.85 и текущей цены 22.86. Многие сравнивают 0.18% и -0.31% перед размещением ордеров на 22.86 или 23.16. Изучайте ежедневные изменения цены CDX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Simplify High Yield ETF?
Самая высокая цена Simplify High Yield ETF (CDX) за последний год составила 23.85. Акции заметно колебались в пределах 21.71 - 23.85, сравнение с 22.83 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Simplify High Yield ETF?
Самая низкая цена Simplify High Yield ETF (CDX) за год составила 21.71. Сравнение с текущими 22.86 и 21.71 - 23.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CDX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CDX?
В прошлом Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.83 и -3.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.83
- Open
- 22.85
- Bid
- 22.86
- Ask
- 23.16
- Low
- 22.85
- High
- 22.92
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- -0.31%
- Годовое изменение
- -3.83%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8