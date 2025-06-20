- Übersicht
CDX: Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit
Der Wechselkurs von CDX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.83 bis zu einem Hoch von 22.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CDX News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CDX heute?
Die Aktie von Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit (CDX) notiert heute bei 22.83. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.83 und das Handelsvolumen erreichte 196. Das Live-Chart von CDX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CDX Dividenden?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit wird derzeit mit 22.83 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CDX zu verfolgen.
Wie kaufe ich CDX-Aktien?
Sie können Aktien von Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit (CDX) zum aktuellen Kurs von 22.83 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.83 oder 23.13 platziert, während 196 und -0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CDX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CDX-Aktien?
Bei einer Investition in Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit müssen die jährliche Spanne 21.71 - 23.85 und der aktuelle Kurs 22.83 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.04% und -0.44%, bevor sie Orders zu 22.83 oder 23.13 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CDX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Simplify High Yield ETF?
Der höchste Kurs von Simplify High Yield ETF (CDX) im vergangenen Jahr lag bei 23.85. Innerhalb von 21.71 - 23.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.83 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Simplify High Yield ETF?
Der niedrigste Kurs von Simplify High Yield ETF (CDX) im Laufe des Jahres betrug 21.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.83 und der Spanne 21.71 - 23.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CDX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CDX statt?
Simplify Exchange Traded Funds Simplify High Yield PLUS Credit hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.83 und -3.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.83
- Eröffnung
- 22.85
- Bid
- 22.83
- Ask
- 23.13
- Tief
- 22.83
- Hoch
- 22.92
- Volumen
- 196
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.04%
- 6-Monatsänderung
- -0.44%
- Jahresänderung
- -3.95%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8