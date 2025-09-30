- Visão do mercado
BSCV: Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
A taxa do BSCV para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.68 e o mais alto foi 16.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BSCV hoje?
Hoje Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) está avaliado em 16.70. O instrumento é negociado dentro de 0.18%, o fechamento de ontem foi 16.67, e o volume de negociação atingiu 148. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BSCV em tempo real.
As ações de Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF está avaliado em 16.70. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.06% e USD. Monitore os movimentos de BSCV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BSCV?
Você pode comprar ações de Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) pelo preço atual 16.70. Ordens geralmente são executadas perto de 16.70 ou 17.00, enquanto 148 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BSCV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BSCV?
Investir em Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF envolve considerar a faixa anual 15.84 - 17.06 e o preço atual 16.70. Muitos comparam 0.72% e 2.20% antes de enviar ordens em 16.70 ou 17.00. Estude as mudanças diárias de preço de BSCV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF?
O maior preço de Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) no último ano foi 17.06. As ações oscilaram bastante dentro de 15.84 - 17.06, e a comparação com 16.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF?
O menor preço de Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) no ano foi 15.84. A comparação com o preço atual 16.70 e 15.84 - 17.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BSCV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BSCV?
No passado Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.67 e -0.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.67
- Open
- 16.70
- Bid
- 16.70
- Ask
- 17.00
- Low
- 16.68
- High
- 16.71
- Volume
- 148
- Mudança diária
- 0.18%
- Mudança mensal
- 0.72%
- Mudança de 6 meses
- 2.20%
- Mudança anual
- -0.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8