BSCV: Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
Der Wechselkurs von BSCV hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.67 bis zu einem Hoch von 16.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BSCV heute?
Die Aktie von Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) notiert heute bei 16.68. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.06% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.67 und das Handelsvolumen erreichte 235. Das Live-Chart von BSCV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BSCV Dividenden?
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF wird derzeit mit 16.68 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.18% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BSCV zu verfolgen.
Wie kaufe ich BSCV-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) zum aktuellen Kurs von 16.68 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.68 oder 16.98 platziert, während 235 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BSCV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BSCV-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF müssen die jährliche Spanne 15.84 - 17.06 und der aktuelle Kurs 16.68 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.60% und 2.08%, bevor sie Orders zu 16.68 oder 16.98 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BSCV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF?
Der höchste Kurs von Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) im vergangenen Jahr lag bei 17.06. Innerhalb von 15.84 - 17.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) im Laufe des Jahres betrug 15.84. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.68 und der Spanne 15.84 - 17.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BSCV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BSCV statt?
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.67 und -0.18% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.67
- Eröffnung
- 16.70
- Bid
- 16.68
- Ask
- 16.98
- Tief
- 16.67
- Hoch
- 16.71
- Volumen
- 235
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 0.60%
- 6-Monatsänderung
- 2.08%
- Jahresänderung
- -0.18%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8