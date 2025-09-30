- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BSCV: Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
Le taux de change de BSCV a changé de 0.06% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.66 et à un maximum de 16.68.
Suivez la dynamique Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BSCV aujourd'hui ?
L'action Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF est cotée à 16.67 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.06%, a clôturé hier à 16.66 et son volume d'échange a atteint 339. Le graphique en temps réel du cours de BSCV présente ces mises à jour.
L'action Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF est actuellement valorisé à 16.67. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.24% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BSCV.
Comment acheter des actions BSCV ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF au cours actuel de 16.67. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.67 ou de 16.97, le 339 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BSCV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BSCV ?
Investir dans Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.84 - 17.06 et le prix actuel 16.67. Beaucoup comparent 0.54% et 2.02% avant de passer des ordres à 16.67 ou 16.97. Consultez le graphique du cours de BSCV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF l'année dernière était 17.06. Au cours de 15.84 - 17.06, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.66 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (BSCV) sur l'année a été 15.84. Sa comparaison avec 16.67 et 15.84 - 17.06 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BSCV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BSCV a-t-elle été divisée ?
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.66 et -0.24% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 16.66
- Ouverture
- 16.67
- Bid
- 16.67
- Ask
- 16.97
- Plus Bas
- 16.66
- Plus Haut
- 16.68
- Volume
- 339
- Changement quotidien
- 0.06%
- Changement Mensuel
- 0.54%
- Changement à 6 Mois
- 2.02%
- Changement Annuel
- -0.24%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8