APOS: Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio
A taxa do APOS para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.2800 e o mais alto foi 26.4000.
Veja a dinâmica do par de moedas Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de APOS hoje?
Hoje Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio (APOS) está avaliado em 26.3000. O instrumento é negociado dentro de -0.23%, o fechamento de ontem foi 26.3600, e o volume de negociação atingiu 43. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de APOS em tempo real.
As ações de Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio pagam dividendos?
Atualmente Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio está avaliado em 26.3000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.36% e USD. Monitore os movimentos de APOS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de APOS?
Você pode comprar ações de Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio (APOS) pelo preço atual 26.3000. Ordens geralmente são executadas perto de 26.3000 ou 26.3030, enquanto 43 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de APOS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de APOS?
Investir em Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio envolve considerar a faixa anual 24.8900 - 27.6200 e o preço atual 26.3000. Muitos comparam -0.45% e 1.31% antes de enviar ordens em 26.3000 ou 26.3030. Estude as mudanças diárias de preço de APOS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Apollo Global Management, Inc.?
O maior preço de Apollo Global Management, Inc. (APOS) no último ano foi 27.6200. As ações oscilaram bastante dentro de 24.8900 - 27.6200, e a comparação com 26.3600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Apollo Global Management, Inc.?
O menor preço de Apollo Global Management, Inc. (APOS) no ano foi 24.8900. A comparação com o preço atual 26.3000 e 24.8900 - 27.6200 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de APOS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de APOS?
No passado Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.3600 e -4.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.3600
- Open
- 26.3400
- Bid
- 26.3000
- Ask
- 26.3030
- Low
- 26.2800
- High
- 26.4000
- Volume
- 43
- Mudança diária
- -0.23%
- Mudança mensal
- -0.45%
- Mudança de 6 meses
- 1.31%
- Mudança anual
- -4.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4