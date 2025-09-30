- Übersicht
APOS: Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio
Der Wechselkurs von APOS hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.2800 bis zu einem Hoch von 26.4000 gehandelt.
Verfolgen Sie die Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von APOS heute?
Die Aktie von Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio (APOS) notiert heute bei 26.3000. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.3600 und das Handelsvolumen erreichte 43. Das Live-Chart von APOS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie APOS Dividenden?
Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio wird derzeit mit 26.3000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von APOS zu verfolgen.
Wie kaufe ich APOS-Aktien?
Sie können Aktien von Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio (APOS) zum aktuellen Kurs von 26.3000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.3000 oder 26.3030 platziert, während 43 und -0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von APOS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in APOS-Aktien?
Bei einer Investition in Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio müssen die jährliche Spanne 24.8900 - 27.6200 und der aktuelle Kurs 26.3000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.45% und 1.31%, bevor sie Orders zu 26.3000 oder 26.3030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von APOS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Apollo Global Management, Inc.?
Der höchste Kurs von Apollo Global Management, Inc. (APOS) im vergangenen Jahr lag bei 27.6200. Innerhalb von 24.8900 - 27.6200 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.3600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Apollo Global Management, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Apollo Global Management, Inc. (APOS) im Laufe des Jahres betrug 24.8900. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.3000 und der Spanne 24.8900 - 27.6200 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von APOS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von APOS statt?
Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.3600 und -4.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.3600
- Eröffnung
- 26.3400
- Bid
- 26.3000
- Ask
- 26.3030
- Tief
- 26.2800
- Hoch
- 26.4000
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -0.45%
- 6-Monatsänderung
- 1.31%
- Jahresänderung
- -4.36%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4