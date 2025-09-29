- Обзор рынка
APOS: Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio
Курс APOS за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.2900, а максимальная — 26.4000.
Следите за динамикой Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций APOS сегодня?
Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio (APOS) сегодня оценивается на уровне 26.2900. Инструмент торгуется в пределах -0.27%, вчерашнее закрытие составило 26.3600, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике APOS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio?
Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio в настоящее время оценивается в 26.2900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.40% и USD. Отслеживайте движения APOS на графике в реальном времени.
Как купить акции APOS?
Вы можете купить акции Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio (APOS) по текущей цене 26.2900. Ордера обычно размещаются около 26.2900 или 26.2930, тогда как 28 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения APOS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции APOS?
Инвестирование в Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio предполагает учет годового диапазона 24.8900 - 27.6200 и текущей цены 26.2900. Многие сравнивают -0.49% и 1.27% перед размещением ордеров на 26.2900 или 26.2930. Изучайте ежедневные изменения цены APOS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Apollo Global Management, Inc.?
Самая высокая цена Apollo Global Management, Inc. (APOS) за последний год составила 27.6200. Акции заметно колебались в пределах 24.8900 - 27.6200, сравнение с 26.3600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Apollo Global Management, Inc.?
Самая низкая цена Apollo Global Management, Inc. (APOS) за год составила 24.8900. Сравнение с текущими 26.2900 и 24.8900 - 27.6200 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения APOS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций APOS?
В прошлом Apollo Global Management Inc 7.625% Fixed-Rate Resettable Junio проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.3600 и -4.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.3600
- Open
- 26.3400
- Bid
- 26.2900
- Ask
- 26.2930
- Low
- 26.2900
- High
- 26.4000
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- -0.49%
- 6-месячное изменение
- 1.27%
- Годовое изменение
- -4.40%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%