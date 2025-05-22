Moedas / ANEB
ANEB: Anebulo Pharmaceuticals Inc
2.47 USD 0.03 (1.20%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ANEB para hoje mudou para -1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.38 e o mais alto foi 2.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Anebulo Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANEB Notícias
- Anebulo Pharmaceuticals revisa alternativas estratégicas em meio a plano de fechar capital
- Anebulo Pharmaceuticals reviews strategic alternatives amid going private plan
- Crude Oil Falls; Thermo Fisher Scientific Earnings Top Views - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Dow Surges Over 200 Points; AT&T Posts Upbeat Earnings - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Anebulo Pharmaceuticals stock soars after approving plan to go private
- Anebulo Pharmaceuticals plans to go private with reverse stock split
- Benchmark cuts Anebulo stock target to $3, keeps Speculative Buy
Faixa diária
2.38 2.53
Faixa anual
0.80 3.42
- Fechamento anterior
- 2.50
- Open
- 2.53
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Low
- 2.38
- High
- 2.53
- Volume
- 84
- Mudança diária
- -1.20%
- Mudança mensal
- 2.07%
- Mudança de 6 meses
- 90.00%
- Mudança anual
- 28.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh