ANEB: Anebulo Pharmaceuticals Inc

2.42 USD 0.05 (2.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ANEB hat sich für heute um -2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.42 bis zu einem Hoch von 2.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Anebulo Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.42 2.50
Jahresspanne
0.80 3.42
Vorheriger Schlusskurs
2.47
Eröffnung
2.46
Bid
2.42
Ask
2.72
Tief
2.42
Hoch
2.50
Volumen
58
Tagesänderung
-2.02%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
86.15%
Jahresänderung
26.04%
