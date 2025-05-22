Währungen / ANEB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ANEB: Anebulo Pharmaceuticals Inc
2.42 USD 0.05 (2.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANEB hat sich für heute um -2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.42 bis zu einem Hoch von 2.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Anebulo Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANEB News
- Nach Delisting-Plan: Anebulo Pharmaceuticals prüft strategische Alternativen/n
- Anebulo Pharmaceuticals reviews strategic alternatives amid going private plan
- Crude Oil Falls; Thermo Fisher Scientific Earnings Top Views - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Dow Surges Over 200 Points; AT&T Posts Upbeat Earnings - Abivax (NASDAQ:ABVX), Alpha Modus Holdings (NASDAQ:AMOD)
- Anebulo Pharmaceuticals stock soars after approving plan to go private
- Anebulo Pharmaceuticals plans to go private with reverse stock split
- Benchmark cuts Anebulo stock target to $3, keeps Speculative Buy
Tagesspanne
2.42 2.50
Jahresspanne
0.80 3.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.47
- Eröffnung
- 2.46
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Tief
- 2.42
- Hoch
- 2.50
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- -2.02%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 86.15%
- Jahresänderung
- 26.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K