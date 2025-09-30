CotaçõesSeções
ACR-PC: ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C

25.44 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ACR-PC para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.38 e o mais alto foi 25.45.

Veja a dinâmica do par de moedas ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ACR-PC hoje?

Hoje ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C (ACR-PC) está avaliado em 25.44. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.43, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ACR-PC em tempo real.

As ações de ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C pagam dividendos?

Atualmente ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C está avaliado em 25.44. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.46% e USD. Monitore os movimentos de ACR-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ACR-PC?

Você pode comprar ações de ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C (ACR-PC) pelo preço atual 25.44. Ordens geralmente são executadas perto de 25.44 ou 25.74, enquanto 20 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ACR-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ACR-PC?

Investir em ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C envolve considerar a faixa anual 24.38 - 25.60 e o preço atual 25.44. Muitos comparam 0.43% e 2.46% antes de enviar ordens em 25.44 ou 25.74. Estude as mudanças diárias de preço de ACR-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ACRES Commercial Realty Corp.?

O maior preço de ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PC) no último ano foi 25.60. As ações oscilaram bastante dentro de 24.38 - 25.60, e a comparação com 25.43 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ACRES Commercial Realty Corp.?

O menor preço de ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PC) no ano foi 24.38. A comparação com o preço atual 25.44 e 24.38 - 25.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ACR-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ACR-PC?

No passado ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.43 e 2.46% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.38 25.45
Faixa anual
24.38 25.60
Fechamento anterior
25.43
Open
25.40
Bid
25.44
Ask
25.74
Low
25.38
High
25.45
Volume
20
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
0.43%
Mudança de 6 meses
2.46%
Mudança anual
2.46%
