- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ACR-PC: ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C
Курс ACR-PC за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.38, а максимальная — 25.45.
Следите за динамикой ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ACR-PC сегодня?
ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C (ACR-PC) сегодня оценивается на уровне 25.40. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.43, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACR-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C ?
ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C в настоящее время оценивается в 25.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.30% и USD. Отслеживайте движения ACR-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции ACR-PC?
Вы можете купить акции ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C (ACR-PC) по текущей цене 25.40. Ордера обычно размещаются около 25.40 или 25.70, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACR-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ACR-PC?
Инвестирование в ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C предполагает учет годового диапазона 24.38 - 25.60 и текущей цены 25.40. Многие сравнивают 0.28% и 2.30% перед размещением ордеров на 25.40 или 25.70. Изучайте ежедневные изменения цены ACR-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ACRES Commercial Realty Corp.?
Самая высокая цена ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PC) за последний год составила 25.60. Акции заметно колебались в пределах 24.38 - 25.60, сравнение с 25.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ACRES Commercial Realty Corp.?
Самая низкая цена ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PC) за год составила 24.38. Сравнение с текущими 25.40 и 24.38 - 25.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ACR-PC?
В прошлом ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.43 и 2.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.43
- Open
- 25.40
- Bid
- 25.40
- Ask
- 25.70
- Low
- 25.38
- High
- 25.45
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- 2.30%
- Годовое изменение
- 2.30%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%