ACR-PC: ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C

25.40 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACR-PC за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.38, а максимальная — 25.45.

Следите за динамикой ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ACR-PC сегодня?

ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C (ACR-PC) сегодня оценивается на уровне 25.40. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.43, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ACR-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C ?

ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C в настоящее время оценивается в 25.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.30% и USD. Отслеживайте движения ACR-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции ACR-PC?

Вы можете купить акции ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C (ACR-PC) по текущей цене 25.40. Ордера обычно размещаются около 25.40 или 25.70, тогда как 18 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ACR-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ACR-PC?

Инвестирование в ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C предполагает учет годового диапазона 24.38 - 25.60 и текущей цены 25.40. Многие сравнивают 0.28% и 2.30% перед размещением ордеров на 25.40 или 25.70. Изучайте ежедневные изменения цены ACR-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ACRES Commercial Realty Corp.?

Самая высокая цена ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PC) за последний год составила 25.60. Акции заметно колебались в пределах 24.38 - 25.60, сравнение с 25.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ACRES Commercial Realty Corp.?

Самая низкая цена ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PC) за год составила 24.38. Сравнение с текущими 25.40 и 24.38 - 25.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ACR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ACR-PC?

В прошлом ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.43 и 2.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.38 25.45
Годовой диапазон
24.38 25.60
Предыдущее закрытие
25.43
Open
25.40
Bid
25.40
Ask
25.70
Low
25.38
High
25.45
Объем
18
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
2.30%
Годовое изменение
2.30%
