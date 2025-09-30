- Übersicht
ACR-PC: ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C
Der Wechselkurs von ACR-PC hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.38 bis zu einem Hoch von 25.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ACR-PC heute?
Die Aktie von ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C (ACR-PC) notiert heute bei 25.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.43 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von ACR-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ACR-PC Dividenden?
ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C wird derzeit mit 25.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ACR-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich ACR-PC-Aktien?
Sie können Aktien von ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C (ACR-PC) zum aktuellen Kurs von 25.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.44 oder 25.74 platziert, während 20 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ACR-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ACR-PC-Aktien?
Bei einer Investition in ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C müssen die jährliche Spanne 24.38 - 25.60 und der aktuelle Kurs 25.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.43% und 2.46%, bevor sie Orders zu 25.44 oder 25.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ACR-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ACRES Commercial Realty Corp.?
Der höchste Kurs von ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.60. Innerhalb von 24.38 - 25.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ACRES Commercial Realty Corp.?
Der niedrigste Kurs von ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PC) im Laufe des Jahres betrug 24.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.44 und der Spanne 24.38 - 25.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ACR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ACR-PC statt?
ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.43 und 2.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.43
- Eröffnung
- 25.40
- Bid
- 25.44
- Ask
- 25.74
- Tief
- 25.38
- Hoch
- 25.45
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.43%
- 6-Monatsänderung
- 2.46%
- Jahresänderung
- 2.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4