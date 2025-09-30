KurseKategorien
ACR-PC: ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C

25.44 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACR-PC hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.38 bis zu einem Hoch von 25.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ACR-PC heute?

Die Aktie von ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C (ACR-PC) notiert heute bei 25.44. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.43 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von ACR-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ACR-PC Dividenden?

ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C wird derzeit mit 25.44 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ACR-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich ACR-PC-Aktien?

Sie können Aktien von ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C (ACR-PC) zum aktuellen Kurs von 25.44 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.44 oder 25.74 platziert, während 20 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ACR-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ACR-PC-Aktien?

Bei einer Investition in ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C müssen die jährliche Spanne 24.38 - 25.60 und der aktuelle Kurs 25.44 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.43% und 2.46%, bevor sie Orders zu 25.44 oder 25.74 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ACR-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ACRES Commercial Realty Corp.?

Der höchste Kurs von ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.60. Innerhalb von 24.38 - 25.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.43 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ACRES Commercial Realty Corp.?

Der niedrigste Kurs von ACRES Commercial Realty Corp. (ACR-PC) im Laufe des Jahres betrug 24.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.44 und der Spanne 24.38 - 25.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ACR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ACR-PC statt?

ACRES Commercial Realty Corp 8.625% Fixed-to-Floating Series C hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.43 und 2.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.38 25.45
Jahresspanne
24.38 25.60
Vorheriger Schlusskurs
25.43
Eröffnung
25.40
Bid
25.44
Ask
25.74
Tief
25.38
Hoch
25.45
Volumen
20
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
0.43%
6-Monatsänderung
2.46%
Jahresänderung
2.46%
