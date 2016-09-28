ChartScreenShot e Strategy Tester

Boa Noite

       Estou tentando gravar um gráfico com a função ChartScreenShot(), mas nada está sendo salvo.  Estou utilizando no StrategyTester, alguém sabe se a função funciona nesse ambiente ?

       Não apresenta mensagem de erro. Segue abaixo o código.

void OnTick()
  {
   TimeToStruct(TimeCurrent(),hora_servidor);
   Comment("Hora : ", TimeCurrent() );
      if ((!isSalvo)) && hora_servidor.hour == 09 && hora_servidor.min ==55){
      ChartNavigate(ChartID(),CHART_BEGIN);
      if(!ChartScreenShot(ChartID(),nomeArquivo,
          ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0),
          ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0))){
          Print("Falha !!!");
      }
      Print("Salvei !!!!");
      isSalvo = true;
   }
   if ( hora_servidor.hour == 9 && hora_servidor.min == 1){
      nomeArquivo = "grafico_1.png";
      isSalvo = false;
  }
 
Olá Pedro Quina,

Por favor utilize o botão SRC quando for postar trechos de código aqui no fórum. Ajuda bastante na leitura!

 


