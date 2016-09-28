ChartScreenShot e Strategy Tester
Pedro Quina:
Boa Noite
Estou tentando gravar um gráfico com a função ChartScreenShot(), mas nada está sendo salvo. Estou utilizando no StrategyTester, alguém sabe se a função funciona nesse ambiente ?
Não apresenta mensagem de erro. Segue abaixo o código.
Olá Pedro Quina,
Por favor utilize o botão SRC quando for postar trechos de código aqui no fórum. Ajuda bastante na leitura!
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Boa Noite
Estou tentando gravar um gráfico com a função ChartScreenShot(), mas nada está sendo salvo. Estou utilizando no StrategyTester, alguém sabe se a função funciona nesse ambiente ?
Não apresenta mensagem de erro. Segue abaixo o código.