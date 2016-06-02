Alguem me ajude !!
Porque o EA recompra em um valor que o candle nao pegou ?
Lodan,
Sem saber as condições que rodou o EA, fica impossível tentar te ajudar.
Qual o código do EA? O que ele deveria fazer?
abs,
Otávio
Bom dia Lodan,
Me parece que você está operando mercado forex, correto? Isso se deve por conta do spread.
Um abraço,
Romeu.
Estou usando MT5
Essa imagem mostra melhor minha duvida
A ordem é aberta a 6.48 quando o candle bate nesse valor o EA manda uma ordem de compra a 6.49 sendo que o candle nem bateu la
6.48 era o valor certo que configurei no EA mais ele faz outra compra 1 tick acima
Isso nao deveria acontecer se o valor nao chegou la
ou isso é normal ?
Estou usando MT5
Essa imagem mostra melhor minha duvida
A ordem é aberta a 6.48 quando o candle bate nesse valor o EA manda uma ordem de compra a 6.49 sendo que o candle nem bateu la
6.48 era o valor certo que configurei no EA mais ele faz outra compra 1 tick acima
Isso nao deveria acontecer se o valor nao chegou la
ou isso é normal ?
A ordem buy stop foi acionada em 6.48 e enviou uma ordem a mercado, a melhor oferta de venda (ASK) disponível neste momento era em 6.49. Está correto sim.
Amigo a questão é que o maior valor daquele candle era 6.48 ele nao bateu nos 6.49, como ele comprou no 6.49 se nao tinha oferta naquele momento ?
Uma compra/venda a mercado não se faz pelo valor do último negócio, mas sim pelos valores de ASK e BID respectivamente, igualzinho como ocorre em uma conta real. Ele comprou a 6.49 por que esta era a melhor oferta de venda disponível no momento.
Os candles são formados a partir dos últimos negócios e não das ofertas de compra e venda.
Portanto, o que aconteceu no backtest está correto.
Caso ainda tenha dúvidas sugiro que faça alguns testes no backtest com os valores de ASK, BID, último preço e as operações a mercado.
Um abraço,
Romeu.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Porque o EA recompra em um valor que o candle nao pegou ?