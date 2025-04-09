Negociação com um clique não habilita

Novo comentário
 

Boa tarde amigos

Hoje pela primeira vez meu MT5 travou e por coincidência eu atualizei ontem para a versão mais nova!

 ocorre que depois que ele voltou não habilita mais a negociação com um clique,

 alguém ja passou por isso? qual a solução 

 

abco 

 
lclourenco:

Boa tarde amigos

Hoje pela primeira vez meu MT5 travou e por coincidência eu atualizei ontem para a versão mais nova!

 ocorre que depois que ele voltou não habilita mais a negociação com um clique,

 alguém ja passou por isso? qual a solução 

 

abco 


Boa tarde,


Estou passando por isso... estou "caçando" a solução...


Abs, Babuska

 
lclourenco:

Boa tarde amigos

Hoje pela primeira vez meu MT5 travou e por coincidência eu atualizei ontem para a versão mais nova!

 ocorre que depois que ele voltou não habilita mais a negociação com um clique,

 alguém ja passou por isso? qual a solução 

 

abco 


Bom dia,

faz o seguinte:

no metatrader 4 no 5 deve ser identico ou parecido, vai nas ferramentas > opções > negociação, depois é so escolher negociar a um clic!!! ;)

se ainda não funcionar, talvez seja necessário de reinicializar.

Bom Negocios!!!

F. De Campos

 

Olá,

já tive alguns problemas com o terminal MT5 que só consegui resolver ao excluir o arquivo terminal.ini. Na verdade por segurança eu renomei o terminal.ini para Oldterminal.ini . Ao fazer isso o terminal do MT5 voltou para configuração de instalação e com todos os problemas corrigidos. 

Para ter acesso ao aquivo clique no MT5  aba [ARQUIVO]  e depois na opção <Abrir Pasta de Dados>.  Boa sorte.


 

alguem conseguiu a  solução desse problema?

 
bom dia atualizei o mt 5 e a função (negociação a um clique)parou .alguém pode mim ajudar
 
Com a plataforma aberta vá em Ferramentas -> Opções -> Negociação -> Ative negociação a um clique (aceite o contrato)
 
Bom dia! Baixei o Meta trade 5 demo, mas não esta habilitando o botão de "negociação a um click, o que fazer? já fiz todo procedimento como: ferramentas/opções/negociações/aceitei o contrato/ok/ok/botão direito na tela/ e não esta habilitado, preciso de ajuda!!!!!! Obrigado
 

Estava tb em busca dessa solucao e no meu caso foi erro de senha - e estava no modo somente leitura.

Isso fica na barra acima do menu do seu MT5. (onde destaquei de amarelo)



TUTO: Para sair do modo de somente leitura no MetaTrader 5 (MT5), você pode encerrar a sessão e iniciar novamente com a senha correta. 

Se não se lembrar da senha, você pode redefini-la. 

Novo comentário