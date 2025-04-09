Negociação com um clique não habilita
Boa tarde amigos
Hoje pela primeira vez meu MT5 travou e por coincidência eu atualizei ontem para a versão mais nova!
ocorre que depois que ele voltou não habilita mais a negociação com um clique,
alguém ja passou por isso? qual a solução
abco
Boa tarde,
Estou passando por isso... estou "caçando" a solução...
Abs, Babuska
Bom dia,
faz o seguinte:
no metatrader 4 no 5 deve ser identico ou parecido, vai nas ferramentas > opções > negociação, depois é so escolher negociar a um clic!!! ;)
se ainda não funcionar, talvez seja necessário de reinicializar.
Bom Negocios!!!
F. De Campos
Olá,
já tive alguns problemas com o terminal MT5 que só consegui resolver ao excluir o arquivo terminal.ini. Na verdade por segurança eu renomei o terminal.ini para Oldterminal.ini . Ao fazer isso o terminal do MT5 voltou para configuração de instalação e com todos os problemas corrigidos.
Para ter acesso ao aquivo clique no MT5 aba [ARQUIVO] e depois na opção <Abrir Pasta de Dados>. Boa sorte.
alguem conseguiu a solução desse problema?
Estava tb em busca dessa solucao e no meu caso foi erro de senha - e estava no modo somente leitura.
Isso fica na barra acima do menu do seu MT5. (onde destaquei de amarelo)
TUTO: Para sair do modo de somente leitura no MetaTrader 5 (MT5), você pode encerrar a sessão e iniciar novamente com a senha correta.
Se não se lembrar da senha, você pode redefini-la.
