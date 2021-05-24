colocar stop loss e take profit automatico no mt4 e mt5 - página 2

pessoal alguém pode me dizer como abilitar meu tp? Deixou de funcionar no meu MT5 quando arrasto para baixo simplesmente não faz nenhuma ação 
 
Olá Karin,

para habilitar a função de arrastar os níveis da ordens, vá em:  <FERRAMENTAS> --> <OPÇÕES> --> <GRÁFICOS>


