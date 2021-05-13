Pague pelas Assinaturas de Sinal e Hospedagem Virtual Diretamente do MetaTrader 4!

O pagamento pelas assinaturas de sinal e hospedagem virtual no MetaTrader 4 nunca foi tão fácil - agora não há necessidade de adicionar dinheiro à sua conta MQL5.community. Selecione o método de pagamento preferido em sua plataforma e faça a transferência diretamente dela.

Milhares de traders usam a hospedagem virtual no MetaTrader 4 para proporcionar uma operação 24h de robôs e sinais de negociação. Apenas na plataformas MetaTrader que é possível obter, com apenas um clique, um terminal virtual configurado corretamente, assegurando uma latência mínima com a sua corretora. Por favor, assista o vídeo tutorial de 2 minutos sobre a Hospedagem Virtual para descobrir o por que ele é melhor que um VPS. Alugue um servidor virtual, selecione o plano de serviço que melhor lhe convém e pague da maneira que desejar:


Os sinais permitem que você copie automaticamente as negociações de traders profissionais. Milhares de sinais de negociação para o MetaTrader 4 estão disponíveis. Assista a este pequeno vídeo tutorial para saber como assinar um sinal. Você pode pagar pela assinatura diretamente da plataforma após selecionar o sistema de pagamento apropriado.



Os fundos necessários são depositados primeiramente em sua conta MQL5.community e o pagamento é realizado logo após este processo. Assim, você sempre terá um histórico completo e claro de suas assinaturas de sinal e aluguéis da hospedagem virtual.

Pague diretamente pelos serviços embutidos do MetaTrader 4 através dos sistemas de pagamentos. Agora, a plataforma tem tudo o que você precisa para isso!


How to Rent A Virtual Platform
  • 2015.03.24
  • www.youtube.com
Detailed how-to description that will help to rent a virtual hosting directly from a trading platform. Its simple: choose nearest server and payment plan in ...
 
Olá, é possível alterar a conta que está sendo operada pela VPS, se sim pode explicar como é possível altera-la ?
 
Neil Azevedo:
Olá, é possível alterar a conta que está sendo operada pela VPS, se sim pode explicar como é possível altera-la ?

Boa noite Neil!


Você pode cancelar seu registro VPS atual, quando acessar a nova conta pra fazer novo registro VPS, vai aparecer um plano grátis com o restante dos minutos que você ainda não utilizou:


