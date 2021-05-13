Pague pelas Assinaturas de Sinal e Hospedagem Virtual Diretamente do MetaTrader 4!
Olá, é possível alterar a conta que está sendo operada pela VPS, se sim pode explicar como é possível altera-la ?
Neil Azevedo:
Boa noite Neil!
Você pode cancelar seu registro VPS atual, quando acessar a nova conta pra fazer novo registro VPS, vai aparecer um plano grátis com o restante dos minutos que você ainda não utilizou:
O pagamento pelas assinaturas de sinal e hospedagem virtual no MetaTrader 4 nunca foi tão fácil - agora não há necessidade de adicionar dinheiro à sua conta MQL5.community. Selecione o método de pagamento preferido em sua plataforma e faça a transferência diretamente dela.
Milhares de traders usam a hospedagem virtual no MetaTrader 4 para proporcionar uma operação 24h de robôs e sinais de negociação. Apenas na plataformas MetaTrader que é possível obter, com apenas um clique, um terminal virtual configurado corretamente, assegurando uma latência mínima com a sua corretora. Por favor, assista o vídeo tutorial de 2 minutos sobre a Hospedagem Virtual para descobrir o por que ele é melhor que um VPS. Alugue um servidor virtual, selecione o plano de serviço que melhor lhe convém e pague da maneira que desejar:
Os sinais permitem que você copie automaticamente as negociações de traders profissionais. Milhares de sinais de negociação para o MetaTrader 4 estão disponíveis. Assista a este pequeno vídeo tutorial para saber como assinar um sinal. Você pode pagar pela assinatura diretamente da plataforma após selecionar o sistema de pagamento apropriado.
Os fundos necessários são depositados primeiramente em sua conta MQL5.community e o pagamento é realizado logo após este processo. Assim, você sempre terá um histórico completo e claro de suas assinaturas de sinal e aluguéis da hospedagem virtual.
Pague diretamente pelos serviços embutidos do MetaTrader 4 através dos sistemas de pagamentos. Agora, a plataforma tem tudo o que você precisa para isso!