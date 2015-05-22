duvidas no testador de estrategia do mt

ola acabei de instalar o mt e gostaria de saber como fazer de forma correta o backtest de um indicador se alguém tiver 

algum vídeo ou link p me indicar ja ajudaria muito obrigado 

 
patyfssena:

O video abaixo mostra como fazer backtest de EAs, para fazer de um indicador é só trocar de "Expert" para "Indicador" no primeiro combo (como mostra a imagem abaixo)

.

