duvidas no testador de estrategia do mt
patyfssena:
ola acabei de instalar o mt e gostaria de saber como fazer de forma correta o backtest de um indicador se alguém tiver
algum vídeo ou link p me indicar ja ajudaria muito obrigado
O video abaixo mostra como fazer backtest de EAs, para fazer de um indicador é só trocar de "Expert" para "Indicador" no primeiro combo (como mostra a imagem abaixo)
