Discussão do artigo "Movimento do preço: modelos matemáticos e análise técnica"

Novo comentário
 

Novo artigo Movimento do preço: modelos matemáticos e análise técnica foi publicado:

A previsão dos movimentos dos pares de moedas é um fator importante de sucesso no trading. Este artigo é dedicado ao estudo de diferentes modelos de movimento do preço, à análise de suas vantagens e desvantagens, bem como à aplicação prática em estratégias de negociação. Serão considerados enfoques que permitem identificar padrões ocultos e aumentar a precisão das previsões.

Vamos considerar uma estratégia de trading com as seguintes regras:

  • ao abrir uma nova barra, a posição aberta anteriormente é fechada e uma nova é aberta;
  • a direção da posição a ser aberta é determinada de forma aleatória.

Você pode perguntar: e onde está a surpresa aqui? A surpresa é que eu, de repente, me tornei um defensor da hipótese do mercado eficiente. Se você também se tornar adepto dessa hipótese, então também passará a afirmar que prever o movimento do preço não faz sentido. Os preços se movem para onde querem e como querem. O mercado possui uma certa informação completa, de acordo com a qual ocorrem as mudanças de preço. O trader não dispõe dessa informação, restando apenas esperar que sua decisão coincida com a opinião do mercado.

Vamos testar essa estratégia. O único parâmetro ajustável é o número inicial do gerador de números aleatórios. Ao alterar esse parâmetro, podemos selecionar a sequência desejada de trades.


Autor: Aleksej Poljakov

Novo comentário