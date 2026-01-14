Discussão do artigo "Movimento do preço: modelos matemáticos e análise técnica"
Novo artigo Movimento do preço: modelos matemáticos e análise técnica foi publicado:
Vamos considerar uma estratégia de trading com as seguintes regras:
Você pode perguntar: e onde está a surpresa aqui? A surpresa é que eu, de repente, me tornei um defensor da hipótese do mercado eficiente. Se você também se tornar adepto dessa hipótese, então também passará a afirmar que prever o movimento do preço não faz sentido. Os preços se movem para onde querem e como querem. O mercado possui uma certa informação completa, de acordo com a qual ocorrem as mudanças de preço. O trader não dispõe dessa informação, restando apenas esperar que sua decisão coincida com a opinião do mercado.
Vamos testar essa estratégia. O único parâmetro ajustável é o número inicial do gerador de números aleatórios. Ao alterar esse parâmetro, podemos selecionar a sequência desejada de trades.
Autor: Aleksej Poljakov