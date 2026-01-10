Algum brasileiro sabe como sacar o valor do MQL5?

Estou tentando sacar o meu saldo de vendas do MQL5 mas só recebo erro, tanto no cartão quanto no webmoney.
 
A última vez que precisei sacar do MQL5 foi em jun/2025 e consegui pelo WebMoney (o grande inconveniente é que paguei mais de 30%).

Depoimentos de outros brasileiros que conseguiram sacar (também ano passado):

Samuel Manoel De Souza, 2025.10.01 00:35

Estou no Brasil e acabei de tentar mais uma vez depois de alguns meses. A retirada para o cartão da Wise funcionou. (Cartão físico)

Tiago Praxedes, 2025.04.26 22:05

Já faz um bom tempo que não uso mais o PayPal em virtude das taxas cobradas e dessa indisponibilidade que vez ou outra sempre ocorre aqui no MQL5, creio que seja por renovação contratual ou algo do tipo, leva um tempo até regularizarem.

A forma que tenho usado ultimamente e tem dado certo é o saque usando o cartão pré-pago (cartão virtual na função crédito) do MercadoPago.

Fabio Luis Pretti, 2025.07.03 21:54

Eu tinha o mesmo problema, dinheiro travado aqui na plataforma por conta do PayPal, recomendo seguir a dica do Tiago, usar o cartão do Mercado Pago, funciona muito bem, só é um pouco mais lento doque o saque via paypal, por conta que no cartão você recebe como "reembolso" então o MP demora um pouco até liberar o dinheiro, mas é uma alternativa muito boa e extremamente funcional.

 
Vinicius Pereira De Oliveira #:

obrigado, vou tentar aqui.


webmoney só recebo isso


