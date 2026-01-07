Discussão do artigo "Análise quantitativa de tendências: coletando estatísticas em Python"
Trabalho muito interessante! Mas, ainda assim, na minha opinião, a negociação é tanto estatística quanto psicologia - até porque os mercados financeiros são sistemas econômico-comportamentais. E hoje isso é ainda mais grave - os mercados reagem instantaneamente ao que Trump ou Musk disseram, por exemplo.
Novo artigo Análise quantitativa de tendências: coletando estatísticas em Python foi publicado:
A análise quantitativa de tendências é uma abordagem que transforma os movimentos caóticos do mercado em um sistema ordenado de números e padrões. Em um mundo em que a maioria dos traders se baseia na intuição e na avaliação visual dos gráficos, a análise matemática dos movimentos de tendência oferece uma vantagem incontestável. Em vez de percepções subjetivas, você obtém dados precisos: a duração média de uma tendência em dias, sua magnitude típica em pontos, padrões característicos de desenvolvimento e de encerramento.
É justamente essa objetividade que torna a análise quantitativa a pedra angular do trading profissional. O famoso trader William Eckhardt observou, com razão, que o trading não é um campo da psicologia, mas um campo da estatística. Quando você sabe que, no par EURUSD, as tendências de alta duram estatisticamente mais do que as de baixa, ou que 70% das tendências no GBPUSD se encerram sem atingir a marca de 200 pontos, isso já não é apenas informação, mas um guia concreto para a ação.
Autor: Yevgeniy Koshtenko