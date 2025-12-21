Downgrade do MetaTrader 5 (MT5)
Comentários que não se relacionam com "Metatrader 6: Novas características", foram movidos para este tópico.
Alguém poderia em ajudar como voltar a atualização antiga no meta trade5 pois essa nossa ficou muito ruim de posicionar stop e Tp , sem contar que para posicionar uma ordem de compra e venda é uma luta … ficou um lixo essa última atualização.
Bobrobson012 #: Alguém poderia em ajudar como voltar a atualização antiga no meta trade5 pois essa nossa ficou muito ruim de posicionar stop e Tp , sem contar que para posicionar uma ordem de compra e venda é uma luta … ficou um lixo essa última atualização.
Você pode baixar o instalador da última versão oficial (build 5430) a partir desse arquivo no Telegram:
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.
Erro na nova versão MT5 build 5440: Posição e tamanho incorretos dos objetos gráficos. Por favor, corrijam!!!
Alain Verleyen , 23/11/2025 16:18
Criei um arquivo no Telegram.
Não utilize o servidor MetaQuotes-Demo, pois ele será atualizado novamente.
