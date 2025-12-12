Discussão do artigo "Algoritmo de otimização caótica — Chaos optimization algorithm (COA)"
Novo artigo Algoritmo de otimização caótica — Chaos optimization algorithm (COA) foi publicado:
Demonstração das propriedades-chave do comportamento caótico: determinismo, isto é, trajetórias suaves e não aleatórias; ergodicidade, pois as partículas exploram todo o espaço; sensibilidade às condições iniciais, já que partículas diferentes se movem por trajetórias distintas. Ao mesmo tempo, a dinâmica da busca é representada por brilhos de diferentes intensidades, mostrando a "energia" da busca em diferentes regiões, onde círculos concêntricos ao redor do ótimo simbolizam zonas de atração, e o desfoque e os gradientes transmitem a continuidade do espaço de busca. As etapas principais do algoritmo:
Como resultado, obteve-se uma espécie de "retrato" da otimização caótica, no qual o caos não é apresentado como desordem, mas como um processo controlado de exploração do espaço de soluções.
Figura 1. Visualização da otimização caótica
Autor: Andrey Dik