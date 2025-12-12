Discussão do artigo "Algoritmo de otimização caótica — Chaos optimization algorithm (COA)"

Novo comentário
 

Novo artigo Algoritmo de otimização caótica — Chaos optimization algorithm (COA) foi publicado:

Algoritmo de otimização caótica (COA) aprimorado, que combina a influência do caos com mecanismos adaptativos de busca. O algoritmo utiliza diversos mapeamentos caóticos e componentes inerciais para explorar o espaço de busca. O artigo revela os fundamentos teóricos dos métodos caóticos de otimização financeira.

Demonstração das propriedades-chave do comportamento caótico: determinismo, isto é, trajetórias suaves e não aleatórias; ergodicidade, pois as partículas exploram todo o espaço; sensibilidade às condições iniciais, já que partículas diferentes se movem por trajetórias distintas. Ao mesmo tempo, a dinâmica da busca é representada por brilhos de diferentes intensidades, mostrando a "energia" da busca em diferentes regiões, onde círculos concêntricos ao redor do ótimo simbolizam zonas de atração, e o desfoque e os gradientes transmitem a continuidade do espaço de busca. As etapas principais do algoritmo:

  • busca ampla longe do centro, partículas distantes;
  • aproximação gradual das zonas promissoras, trajetórias intermediárias;
  • busca local nas proximidades do ótimo, partículas próximas ao centro.

Como resultado, obteve-se uma espécie de "retrato" da otimização caótica, no qual o caos não é apresentado como desordem, mas como um processo controlado de exploração do espaço de soluções.

Chaos_1

Figura 1. Visualização da otimização caótica


Autor: Andrey Dik

Novo comentário