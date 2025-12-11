Discussão do artigo "Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 26): Informador para instrumentos de negociação"
É uma pena.
Hi
Você está acompanhando este tópico de perto e é capaz de implementar tudo e otimizar?
Pode me ajudar a fazer isso?
Obrigado
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 26): Informador para instrumentos de negociação foi publicado:
Durante quase todo o ciclo, trabalhamos com apenas uma estratégia de negociação simples, e somente nas últimas partes — quando as principais funcionalidades já haviam sido implementadas — é que analisamos o processo de adição de uma nova estratégia de negociação e sua utilização como principal. Esse exemplo demonstrou a possibilidade de tentar explorar o potencial de praticamente qualquer estratégia de negociação (se é que esse potencial realmente existe).
Mas ao atingir esse novo patamar, abre-se um campo ainda mais vasto para o trabalho futuro. As possibilidades são muitas, e escolher a próxima direção a seguir não é nada fácil. Para enfrentar isso, foi feita uma tentativa de mudar a abordagem de organização e armazenamento dos códigos-fonte deste projeto. Os primeiros passos foram dados já na Parte 23, onde separamos a maioria do código na chamada "parte da biblioteca", deixando o restante na "parte do projeto". Em seguida, voltamos nossa atenção para os recursos do novo repositório de código, apresentando os primeiros passos em um artigo separado Migrando para o MQL5 Algo Forge (Parte 1): Criando o repositório principal. Por ora, a estratégia de uso do novo repositório continua em fase de consolidação. De modo geral, a ideia é viabilizar o trabalho paralelo na parte da biblioteca em várias frentes ao mesmo tempo. Até que ponto isso será possível, veremos mais adiante.
Para isso, é preciso prática. Só assim é possível entender se as decisões arquiteturais tomadas foram de fato boas. Por isso, vamos praticar criando um novo projeto que utilize a biblioteca já desenvolvida, chamada Advisor. Não vamos começar logo com um grande projeto de desenvolvimento de EA baseado em alguma estratégia de negociação complexa. Na verdade, faremos o oposto. Vamos criar um projeto que nem mesmo tenha como objetivo o desenvolvimento de um EA de negociação.
Fig. 2. Resultados do EA para vários símbolos e timeframes
Os cálculos para os diferentes símbolos e timeframes foram executados com sucesso. Os resultados foram exibidos em forma de tabela. É verdade que ainda não é muito confortável trabalhar com esses dados, mas, para uma análise preliminar rápida, esse formato de exibição já cumpre bem o seu papel.
Autor: Yuriy Bykov