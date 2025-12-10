Discussão do artigo "Previsão de barras Renko com a ajuda de IA CatBoost"
Não é possível obter mais de 63%. Quaisquer que sejam os sinais adicionados. 63 para forex é um fiasco
Consegui mais de 75% no Midas (multimodular, em que muitos módulos combinam seus sinais em um único sinal). Mas então surge outro problema - sinais uma vez por mês e meio)))) Quanto mais confiável o sinal, menos frequentemente ele ocorre... É por isso que comecei a esquecer a alta taxa de ganhos em robôs recentes, tento prever a profundidade dos movimentos para assumir o risco de lucrar em 1:3, 1:4, etc. Configurei as marcas de modo que elas dessem bônus aos modelos por meio de DQN para a marcação correta de movimentos profundos..... Isso acabou resultando no robô LSTM Europe.
75 no LTSM em lookback = 5 bars_ahead = 1, mas isso é para negociação binária, não para forex.
Então, onde está a IA? Ou você elevou o catbust a esse nível?
Você deveria fazer um teste ou algo assim. 58% está bom? Essa precisão é apenas uma referência. O principal indicador é o equilíbrio no teste com base nos sinais recebidos.
Isso não é interessante.
Novo artigo Previsão de barras Renko com a ajuda de IA CatBoost foi publicado:
No silêncio do meu escritório, apenas a tela do monitor permanece iluminada. O terminal MetaTrader 5 entrega mais um lote de ticks, e o algoritmo que desenvolvi transforma metodicamente o caos do mercado em um sistema organizado de barras Renko. Três horas da manhã, a hora em que verdadeiras estratégias de trading nascem. Passo a mão pelo queixo por fazer e tomo um gole do café já frio, meu preferido, "Carte Noire". A precisão do modelo, 59.27%, é uma vitória. Uma verdadeira vitória para quem entende a natureza imprevisível dos mercados financeiros.
Foi na primeira vez que encontrei gráficos Renko, em uma conferência em Cingapura. Um trader japonês, cujo nome prometi jamais revelar, mostrou seu terminal com blocos retangulares incomuns no lugar das velas tradicionais. "Isto é Renko", disse ele, "gráficos que mostram apenas o que importa — o movimento do preço".
Em um mundo saturado de informação, os gráficos Renko oferecem um zen digital, uma limpeza do ruído, do fator tempo, de tudo que distrai do verdadeiro movimento do mercado. Cada novo bloco é formado apenas quando o preço percorre uma distância específica para cima ou para baixo. Nessa simplicidade reside uma força extraordinária.
Autor: Yevgeniy Koshtenko