Discussão do artigo "Desenvolvendo um Expert Advisor de Breakout Baseado em Eventos de Notícias do Calendário em MQL5"
Olá, isso é ótimo, obrigado! Estou um pouco confuso com relação à inserção de várias moedas. Tentei:
"USD"; "GBP"
"USD"; "GBP".
"USD" "GBP";
Somente o último não produz um erro, mas não tenho certeza se funciona corretamente. Talvez ele só pegue o dólar americano. Você pode me orientar?
Olá, se você observar o código na função de inicialização, ele dividirá os dois pontos e armazenará moedas diferentes no atributo do objeto curr. A primeira deve funcionar, embora você não precise adicionar as aspas. O processo de armazenamento armazenará todos os eventos no arquivo binário, independentemente de seus atributos. Somente na lógica de negociação filtraremos os atributos. Aqui está o que eu executei agora:
Parece que essa implementação não considera as mudanças de fuso horário (DST) no servidor do corretor e, portanto, produz resultados imprecisos durante o backtesting e as otimizações.
Obrigado por me lembrar disso! Esqueci de considerar isso no artigo porque usei um corretor que não tem DST para demonstração.
https://www.mql5.com/pt/book/advanced/calendar
A partir dessa fonte, sabemos que os dados do calendário são fornecidos pelo lado da MQL5 e são automaticamente ajustados ao fuso horário atual do Timetradeserver() da corretora, o que significa que, para corretoras com horário de verão, seria necessário ajustar meu código e levá-lo em consideração.
A partir dessa fonte, sabemos que os dados do calendário são fornecidos pelo lado da MQL5 e são automaticamente ajustados ao fuso horário atual do Timetradeserver() da corretora, o que significa que, para corretoras com horário de verão, seria necessário ajustar meu código e levá-lo em consideração.
Como a implementação publicada no livro está um pouco desatualizada, a história real (atualizada) pode ser encontrada no blog e na base de código (indicador) e na base de código (script).
Novo artigo Desenvolvendo um Expert Advisor de Breakout Baseado em Eventos de Notícias do Calendário em MQL5 foi publicado:
Embora a comunidade MQL5 ofereça inúmeros artigos e bases de código sobre o tratamento de calendários do MetaTrader 5 em backtesting, esses recursos podem ser excessivamente complexos para iniciantes que desejam desenvolver uma estratégia simples de breakout. Este artigo busca simplificar o processo de criação de uma estratégia utilizando o calendário de notícias no MQL5 e fornecer um guia abrangente para traders.
A motivação para criar uma estratégia de negociação de breakout baseada em notícias de calendário reside em aproveitar o momento previsível de eventos de notícias programados — como relatórios econômicos, divulgações de resultados ou anúncios geopolíticos — que frequentemente desencadeiam volatilidade significativa no mercado e movimentos de preço. Ao antecipar esses eventos, os traders buscam capitalizar oportunidades de breakout quando os preços se movem decisivamente além de níveis estabelecidos de suporte ou resistência após a divulgação da notícia. Essa estratégia procura maximizar os lucros provenientes do aumento de liquidez e momentum em torno das divulgações de notícias, ao mesmo tempo em que emprega uma gestão de risco disciplinada para navegar pela incerteza elevada. Em última análise, ela fornece uma abordagem estruturada para explorar os padrões e reações que normalmente ocorrem nos mercados em torno de eventos-chave do calendário.
Autor: Zhuo Kai Chen