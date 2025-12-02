Fechamento da conta MQL5

Novo comentário
 
O que acontece se eu fechar minha conta do MQL5 com saldo positivo? Eles enviam para minha conta?
 
Lucas Belkys Carvalho GoncalvesO que acontece se eu fechar minha conta do MQL5 com saldo positivo? Eles enviam para minha conta?

Pelo aviso acima, caso a exclusão da conta seja solicitada, eu vejo duas possibilidades:

  • A solicitação será rejeitada de imediato; ou
  • A solicitação ficará registrada como pendente até que o valor seja sacado para que o processo de encerramento possa ser concluído.

Para uma informação mais precisa, se necessário, contate o serviço de suporte técnico.

Novo comentário