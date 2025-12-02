Fechamento da conta MQL5
O que acontece se eu fechar minha conta do MQL5 com saldo positivo? Eles enviam para minha conta?
Pelo aviso acima, caso a exclusão da conta seja solicitada, eu vejo duas possibilidades:
- A solicitação será rejeitada de imediato; ou
- A solicitação ficará registrada como pendente até que o valor seja sacado para que o processo de encerramento possa ser concluído.
Para uma informação mais precisa, se necessário, contate o serviço de suporte técnico.
