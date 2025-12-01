Segurança - Criar Sinal

sou novo por aqui estou testando algumas funções estava testando registrar sinal e recebi esta mensagem aqui   baixo achei importante  comunicar se aqui não é alugar desculpem sou novo  por aqui   
Verificação MQL5.com KYC
Está prestes a enviar dados sensíveis para "MQL5.com KYC". Se recebeu esta ligação de uma fonte suspeita, feche esta página e informe-nos imediatamente.
 
É bem provável que a mensagem seja parte do fluxo legítimo de verificação (KYC) do MQL5. No entanto, não dá para ter certeza só com esse texto. Se você deseja criar um sinal no site, o primeiro passo será se registrar como vendedor. Certifique-se de estar acessando o site MQL5 oficial e siga o passo a passo descrito nesse artigo:

Artigos

Como se tornar um provedor de sinais para MetaTrader 4 e MetaTrader 5

MetaQuotes, 2014.03.10 13:47

Você deseja oferecer os seus sinais de negociação e obter lucros? Registre-se como vendedor no website MQL5.com e configure a sua conta de negociação para oferecer os seus sinais aos negociadores.

