Segurança - Criar Sinal
sou novo por aqui estou testando algumas funções estava testando registrar sinal e recebi esta mensagem aqui baixo achei importante comunicar se aqui não é alugar desculpem sou novo por aqui
Verificação MQL5.com KYC
Está prestes a enviar dados sensíveis para "MQL5.com KYC". Se recebeu esta ligação de uma fonte suspeita, feche esta página e informe-nos imediatamente.
É bem provável que a mensagem seja parte do fluxo legítimo de verificação (KYC) do MQL5. No entanto, não dá para ter certeza só com esse texto. Se você deseja criar um sinal no site, o primeiro passo será se registrar como vendedor. Certifique-se de estar acessando o site MQL5 oficial e siga o passo a passo descrito nesse artigo:
Como se tornar um provedor de sinais para MetaTrader 4 e MetaTrader 5
MetaQuotes, 2014.03.10 13:47Você deseja oferecer os seus sinais de negociação e obter lucros? Registre-se como vendedor no website MQL5.com e configure a sua conta de negociação para oferecer os seus sinais aos negociadores.
