Discussão do artigo "Classes de tabela e cabeçalho baseadas no modelo de tabela em MQL5: Aplicação do conceito MVC"
Novo artigo Classes de tabela e cabeçalho baseadas no modelo de tabela em MQL5: Aplicação do conceito MVC foi publicado:
No primeiro artigo, dedicado à criação do elemento de controle Table Control, criamos o modelo de tabela em MQL5, utilizando o padrão arquitetural MVC. Foram desenvolvidas as classes de células, linhas e do modelo de tabela, o que permitiu estruturar os dados de forma prática e organizada.
Agora passamos para a próxima etapa, que é o desenvolvimento das classes da tabela e de seus cabeçalhos. Os cabeçalhos das colunas da tabela não são apenas rótulos para as colunas, mas sim ferramentas de controle da tabela e de suas colunas. Eles permitem adicionar, remover e renomear colunas. Naturalmente, a tabela pode funcionar sem a classe de cabeçalho, mas nesse caso suas funcionalidades serão limitadas, pois será criada uma tabela estática simples, sem cabeçalhos de colunas e, portanto, sem possibilidade de gerenciar as colunas.
Para implementar o gerenciamento das colunas, será necessário aprimorar o modelo de tabela. Vamos adicionar métodos que permitam trabalhar com colunas: alterar sua estrutura, adicionar novas ou remover as existentes. Esses métodos serão utilizados pela classe de cabeçalho da tabela, com o objetivo de oferecer uma maneira prática de gerenciar sua estrutura.
Autor: Artyom Trishkin