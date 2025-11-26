Discussão do artigo "Automatizando Estratégias de Trading em MQL5 (Parte 2): O Sistema Kumo Breakout com Ichimoku e Awesome Oscillator"
Muito bem, cara!
É ótimo ver um código que funciona e não usa redes neurais. Ótimo.
Acho que, por uma questão de simplicidade, hoje tudo é resolvido com o Keras e o TensorFlow... Mas será que está resolvido?
É muito animador o fato de que a "maneira antiga" de criar um consultor especialista ainda funciona.
Essa é uma afirmação verdadeira
Novo artigo Automatizando Estratégias de Trading em MQL5 (Parte 2): O Sistema Kumo Breakout com Ichimoku e Awesome Oscillator foi publicado:
No artigo anterior (Parte 1 da série) demonstramos como automatizar o Sistema Profitunity (Trading Chaos por Will Williams). Neste artigo (Parte 2), demonstramos como transformar a Estratégia Kumo Breakout em um Expert Advisor (EA) totalmente funcional em MetaQuotes Language 5 (MQL5). A Estratégia Kumo Breakout utiliza o indicador Ichimoku Kinko Hyo para identificar potenciais reversões de mercado e continuações de tendência, com movimentos de preço em relação ao Kumo (nuvem) — uma zona dinâmica de suporte e resistência formada pelas linhas Senkou Span A e Senkou Span B. Ao incorporar o indicador Awesome Oscillator como ferramenta de confirmação de tendência, podemos filtrar sinais falsos e aumentar a precisão das entradas e saídas de trades. Esta estratégia é amplamente utilizada por traders que buscam capitalizar movimentos de mercado impulsionados por forte momentum.
A partir da visualização, podemos ver que, em vez de esperar pela mudança no momentum de mercado, travamos nossos lucros e maximizamos os ganhos movendo o nível do stop loss toda vez que o mercado avança em nossa direção.
Autor: Allan Munene Mutiiria