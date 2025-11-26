Discussão do artigo "Integre seu próprio LLM ao EA (Parte 5): Desenvolva e Teste Estratégia de Trading com LLMs (III) – Adapter-Tuning"

Com o rápido desenvolvimento da inteligência artificial atualmente, os modelos de linguagem (LLMs) são uma parte importante da inteligência artificial, portanto devemos pensar em como integrar LLMs poderosos ao nosso trading algorítmico. Para a maioria das pessoas, é difícil ajustar esses modelos poderosos de acordo com suas necessidades, implantá-los localmente e então aplicá-los ao trading algorítmico. Esta série de artigos adotará uma abordagem passo a passo para alcançar esse objetivo.

No artigo anterior, apresentamos como realizar o fine-tuning do modelo pré-treinado GPT-2 usando o método LoRA e o comparamos com o modelo totalmente ajustado a partir de vários aspectos que nos interessam, incluindo, mas não se limitando a, custo de treinamento, custo de inferência e desempenho do modelo.

Neste artigo, usaremos o método Adapter-tuning para ajustar o modelo pré-treinado GPT-2 e compará-lo com os métodos de fine-tuning já apresentados. Claro, não continuaremos apresentando vários métodos de fine-tuning de grandes modelos de linguagem porque novos métodos de ajuste estão surgindo constantemente. Para reproduzir cada método um por um, temo que você não teria paciência para ler tudo, então apresentarei apenas alguns dos métodos de fine-tuning mais básicos (por exemplo, já introduzimos o LoRA-tuning e não gastaremos muito espaço apresentando o QLoRA-tuning, um método derivado do LoRA).

Isso significa que este será o último artigo sobre fine-tuning de grandes modelos de linguagem. Se quiser experimentar outros métodos, você pode consultar a lógica de fine-tuning mencionada nesta série de artigos e aplicá-la a outros métodos para continuar explorando. A partir do próximo artigo, focaremos em combinar o modelo treinado com o desenvolvimento de EA para desenvolver estratégias de trading e realizar backtests.

Visualização em gráfico para comparação:

Autor: Yuqiang Pan

 

Por que você precisa aumentar a amostragem para o tamanho original da entrada logo após a redução da amostragem? A explicação das camadas parece idêntica (dropout para evitar o ajuste excessivo) e, se os dados se encaixarem bem no contêiner menor com a mesma funcionalidade, a amostragem ascendente posterior parece excessiva e um desperdício (pelo menos você não obtém novas informações da transformação).

PS. A tradução automática da postagem do inglês para (pelo menos) o russo parece ridícula, portanto, leia a postagem original.

