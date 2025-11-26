Discussão do artigo "Estratégia de trading "Captura de Liquidez" (Liquidity Grab)"
Obrigado pelo código, o artigo foi muito bem escrito e bem montado, o código é muito útil, obrigado. É interessante ver que os retornos dos traders da SMC nas mídias sociais são muito diferentes. Vou revisar as transações e tentar um trailing stop e um trailing tp ou algum Fibonacci nas faixas externas
linfo2 #:
Obrigado por seu comentário! Sim, eu vejo os traders da SMC nas mídias sociais. Em geral, acho que eles não concordam muito com a estratégia em termos de captura de liquidez. Alguns procuram duas falsificações em vez de uma, e outros analisam o volume de negociação. Em geral, suas ações envolvem algumas discrepâncias entre si, o que dificulta a avaliação da validade de suas estratégias. No entanto, estou ansioso para ver seus resultados experimentando com trailing sl/tp e intervalos de Fibonacci.
Esse conceito parece novo para mim, obrigado por compartilhar.
Novo artigo Estratégia de trading "Captura de Liquidez" (Liquidity Grab) foi publicado:
A manipulação de mercado envolve influenciar deliberadamente o preço ou o volume de um título financeiro para criar condições de negociação enganosas. Embora a maioria dos traders institucionais siga padrões legais e éticos, alguns podem recorrer a manipulações para atingir objetivos estratégicos específicos. A seguir, um breve resumo de por que e como isso ocorre:
Motivação:
Tática:
Compreender essa dinâmica permite aos traders antecipar o comportamento institucional e integrar esses dados em ferramentas automatizadas para elaborar estratégias mais eficazes.
Buscamos lucrar com oscilações temporárias de preço provocadas pelo acúmulo de stop-losses e pelas ações de grandes participantes de mercado. Ao identificar áreas de liquidez, os traders procuram entrar no mercado em momentos ótimos antes de o preço reverter e retomar a tendência predominante, obtendo oportunidades favoráveis em termos de risco-retorno.
A seguir, um esquema aproximado de como isso deve se parecer.
Autor: Zhuo Kai Chen