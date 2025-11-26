Discussão do artigo "Estratégia de trading "Captura de Liquidez" (Liquidity Grab)"

Novo artigo Estratégia de trading "Captura de Liquidez" (Liquidity Grab) foi publicado:

A estratégia de captura de liquidez é um componente-chave do Smart Money Concepts (SMC), que visa identificar e aproveitar as ações dos participantes institucionais no mercado. Ela envolve mirar áreas de alta liquidez, como zonas de suporte ou resistência, onde ordens de grande volume podem provocar um movimento de preço antes que o mercado retome sua tendência. Este artigo explica em detalhes o conceito de captura de liquidez e descreve o processo de desenvolvimento de um EA para a estratégia de captura de liquidez em MQL5.

A manipulação de mercado envolve influenciar deliberadamente o preço ou o volume de um título financeiro para criar condições de negociação enganosas. Embora a maioria dos traders institucionais siga padrões legais e éticos, alguns podem recorrer a manipulações para atingir objetivos estratégicos específicos. A seguir, um breve resumo de por que e como isso ocorre:

Motivação:

  • Maximizar o lucro aproveitando as oscilações de preço de curto prazo e arbitragem.
  • Ocultar as intenções de trading dos concorrentes.
  • Executar operações de grande porte com influência mínima sobre o mercado.

Tática:

  • Acionar stop-losses para gerar liquidez ou elevar os preços.
  • Gerenciar o fluxo de ordens por meio de ordens iceberg ou spoofing.
  • Mirar suporte, resistência ou níveis de preço psicológicos.

Compreender essa dinâmica permite aos traders antecipar o comportamento institucional e integrar esses dados em ferramentas automatizadas para elaborar estratégias mais eficazes.

Buscamos lucrar com oscilações temporárias de preço provocadas pelo acúmulo de stop-losses e pelas ações de grandes participantes de mercado. Ao identificar áreas de liquidez, os traders procuram entrar no mercado em momentos ótimos antes de o preço reverter e retomar a tendência predominante, obtendo oportunidades favoráveis em termos de risco-retorno.

A seguir, um esquema aproximado de como isso deve se parecer.

example diagram


Autor: Zhuo Kai Chen

 
Obrigado pelo código, o artigo foi muito bem escrito e bem montado, o código é muito útil, obrigado. É interessante ver que os retornos dos traders da SMC nas mídias sociais são muito diferentes. Vou revisar as transações e tentar um trailing stop e um trailing tp ou algum Fibonacci nas faixas externas
 
linfo2 #:
Obrigado por seu comentário! Sim, eu vejo os traders da SMC nas mídias sociais. Em geral, acho que eles não concordam muito com a estratégia em termos de captura de liquidez. Alguns procuram duas falsificações em vez de uma, e outros analisam o volume de negociação. Em geral, suas ações envolvem algumas discrepâncias entre si, o que dificulta a avaliação da validade de suas estratégias. No entanto, estou ansioso para ver seus resultados experimentando com trailing sl/tp e intervalos de Fibonacci.

 
Esse conceito parece novo para mim, obrigado por compartilhar.
