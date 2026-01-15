Bibliotecas: MultiTester - página 6
Acabei de notar. De onde está vindo isso?
As datas que estão atualmente em exibição no Tester.
De fato, percebo que ela deveria estar lá, mas não está. Estou muito interessado em obter essas datas de forma programática.
TesterDate é uma data não definida pelo MultiTester.
Você pode iniciar o MultiTester. Em seguida, interrompê-lo. Alterar as datas no Tester. Inicie o MultiTester e ele continuará com as datas que você alterou no Tester. Portanto, isso faz sentido.
Você pode escolher consultores.
Agora, se você precisar verificar/comparar diferentes versões de seus EAs, poderá criar uma fonte semelhante, executar a otimização múltipla e fazer outras coisas mais agradáveis.
Como se viu, isso é mais útil não para pesquisar símbolos (embora também seja adequado), mas para a análise comparativa de Expert Advisors.
Diante de uma queda de energia.
Obrigado por me motivar a escrever este artigo.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação.
Bibliotecas: MultiTester
fxsaber, 2019.08.04 21:00
Eu tinha algumas horas de embaralhamento no 2171 que tinha um bug de congelamento. Vi no fórum que o 2174 estava fora do ar. Simplesmente parei o MultiTester, recompilei os EAs e iniciei o MultiTester. E ele continuou do mesmo lugar em que foi interrompido. Foi inesperadamente conveniente.
Um bom exemplo de por que você deve colocar seu kit de ferramentas em domínio público. Você pode ver de fora o que pode ser útil.
Bom dia.
Encontrei um pequeno inconveniente.
O problema é que adicionei "ciclos". A configuração padrão é 6 ciclos. Você sabe, é quando a otimização de um caractere é realizada 6 vezes.
Então, outro dia, acrescentei um bloco adicional de sinais a um dos meus Expert Advisors. Naturalmente, decidi executar a otimização. Defini 3 ciclos. Tudo funciona, tudo está bem. Mas eu sabia que, em alguns símbolos, o Expert Advisor é quase inútil. Ele não é drenado, mas não há retorno. Agora que cheguei a esse símbolo, o primeiro ciclo já passou e posso ver pelos resultados que não faz sentido continuar com a otimização.
É aí que surge a pergunta: o que fazer?
Sugestão: seria ótimo se houvesse um pequeno painel como este (desculpe, não sou um artista :)
Então eu, vendo que não há perspectiva para esse símbolo, simplesmente clicaria no botão "Skip" (Ignorar), esse símbolo seria removido da fila, a otimização atual seria interrompida e a otimização do próximo símbolo seria iniciada.
Isso é possível?
P.S. No momento, preciso esperar por mais duas passagens, e a passagem dura mais de uma hora. Mais de duas horas de tempo perdido. Patético ))))
Portanto, basta pressionar o botão Parar no Testador quando o caractere indesejado for iniciado.
Essa é uma opção ))) Mas se você definir, por exemplo, 10 ciclos, terá de pressionar o botão Parar 9 vezes. ))) E uma vez seria melhor (want)))).