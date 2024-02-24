Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3014
https://stackoverflow.com/questions/37405919/how-do-i-run-r-in-multiple-machines
A pessoa não consegue criar um ambiente/cluster para executar todas as mesmas bibliotecas específicas, pelo que entendi.
Então, por que essa referência é uma resposta à declaração sobre a não universalidade?
Eu desisto,
Você deveria ser mais gentil e construtivo :)
Se você afirma que qualquer código pode ser transferido para execução em outro computador que não esteja em cluster, então mostre isso em um exemplo concreto - meu código.
Então ficarei feliz e grato.
Essa é a maneira de ser mais gentil e construtivo :)
Se você afirma que qualquer código pode ser movido para outro computador não agrupado para execução, mostre-o em um exemplo concreto: meu código.
Então ficarei feliz e grato.
100$
Ótimo, mas com pequenos ajustes no código atual que descrevi acima.
Devo abrir um trabalho freelance?
Nenhuma modificação.
Por quê?
Com relação às folhas, aqui está um EA antigo, com dados de 2014 a 2019. Talvez eu tenha descartado algo em 2020 (não me lembro), então testei em 2021 + mês de 2022.
Aqui está a situação do lucro de cada folha. O valor médio é de -14 rublos. 48% mostram um resultado positivo.
Gráfico da melhor folha em 2021
Abaixo está o saldo das folhas na ordem de sua adição.
Você pode ver tendências óbvias, o que provavelmente indica um erro na escolha do preditor raiz ao construir a árvore.
Deixe-me lembrá-lo de que há 100.000 gerações de genética, e cada uma delas constrói/varia a árvore. Em seguida, removo o preditor raiz da amostra e repito o processo. Se não me falha a memória, já executei cerca de 100 desses ciclos. Não é possível determinar rapidamente a partir de qual ciclo de treinamento as tendências surgiram agora, mas essa informação pode ser obtida posteriormente, para reflexão.
Agora vi que tinha mais 4 planilhas no código como filtros para cada planilha de sinal :) Então, eu as desliguei e agora estou repetindo os gráficos.
Aqui está a situação do lucro de cada planilha. O valor médio é de +34 rublos. 50% mostra um resultado positivo.
O melhor por lucro
E o saldo de todas as folhas
A situação aqui parece melhor, embora também haja tendências, e o motivo provavelmente já foi mencionado anteriormente.
Acontece que as folhas não foram selecionadas de forma muito qualitativa para a filtragem.
Como uma folha de madeira às vezes funciona melhor do que a madeira?
