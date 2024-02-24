Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3014

mytarmailS #:

https://stackoverflow.com/questions/37405919/how-do-i-run-r-in-multiple-machines

A pessoa não consegue criar um ambiente/cluster para executar todas as mesmas bibliotecas específicas, pelo que entendi.

Então, por que essa referência é uma resposta à declaração sobre a não universalidade?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Eu desisto,
Desculpe-me por meu tempo e nervosismo.
É como falar com um ouriço

 
mytarmailS #:
Você deveria ser mais gentil e construtivo :)

Se você afirma que qualquer código pode ser transferido para execução em outro computador que não esteja em cluster, então mostre isso em um exemplo concreto - meu código.

Então ficarei feliz e grato.

 
Aleksey Vyazmikin #:

100$
 
mytarmailS #:
Ótimo, mas com pequenos ajustes no código atual que descrevi acima.

Devo abrir um trabalho freelance?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Sem ajustes
 
mytarmailS #:
Por quê?

 

Com relação às folhas, aqui está um EA antigo, com dados de 2014 a 2019. Talvez eu tenha descartado algo em 2020 (não me lembro), então testei em 2021 + mês de 2022.

Aqui está a situação do lucro de cada folha. O valor médio é de -14 rublos. 48% mostram um resultado positivo.

Gráfico da melhor folha em 2021

Abaixo está o saldo das folhas na ordem de sua adição.

Você pode ver tendências óbvias, o que provavelmente indica um erro na escolha do preditor raiz ao construir a árvore.

Deixe-me lembrá-lo de que há 100.000 gerações de genética, e cada uma delas constrói/varia a árvore. Em seguida, removo o preditor raiz da amostra e repito o processo. Se não me falha a memória, já executei cerca de 100 desses ciclos. Não é possível determinar rapidamente a partir de qual ciclo de treinamento as tendências surgiram agora, mas essa informação pode ser obtida posteriormente, para reflexão.

 

Agora vi que tinha mais 4 planilhas no código como filtros para cada planilha de sinal :) Então, eu as desliguei e agora estou repetindo os gráficos.

Aqui está a situação do lucro de cada planilha. O valor médio é de +34 rublos. 50% mostra um resultado positivo.

O melhor por lucro

E o saldo de todas as folhas

A situação aqui parece melhor, embora também haja tendências, e o motivo provavelmente já foi mencionado anteriormente.

Acontece que as folhas não foram selecionadas de forma muito qualitativa para a filtragem.

Como uma folha de madeira às vezes funciona melhor do que a madeira?

tc pronto no mínimo

