Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 264
Desculpa, distraí-me...
Aqui estão os dados https://drop.me/aGE2kB
Não fiz nenhuma edição porque não tive tempo, até agora o vidro é apenas delta, alguns dias com saltos, mas como um teste vai fazer
Não sei se estas palestras serão úteis para alguém, mas provavelmente são boas para o desenvolvimento geral, e simplesmente interessantes.
previsão de séries cronológicas:
https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k
transformações de características:
https://www.youtube.com/watch?v=U1QYrGj6Ztg
No final do vídeo sobre transformação de recursos, o palestrante menciona um interessante método de redução de dimensionalidade que pode ser usado, por exemplo, para avaliar a separabilidade de classes, este método(t-SNE) é considerado mais avançado do que o PCA e é digno de nota
Eu comparei como os métodos de downsampling estão divididos
E, na verdade, o método se compara favoravelmente a outros.
Os dados e o código podem ser extraídos deste artigohttp://biostat-r.blogspot.com/2016/05/pca-mds-t-sne.html
pacotes de métodos : tsne, Rtsne
o último é rápido e escrito em C++
Ainda não o analisei nos dados do mercado...
Dr.Trader lembra-se de ter dito que não sabia como funciona a escala()? Eu descobri ))))
# аналог
(x - mean(x)) / sd(x)
Estou a ver, tudo isto explica porque queria o resultado em 0...1, mas consegui-o em alguns limites diferentes para cada coluna.
Sim, há pontos interessantes, por exemplo, verificação de resíduos e ajuste programático.
Mas é estranho que a pessoa primeiro diga "a validação é indispensável" e depois "se parte da história interfere com a montagem do modelo - basta cortá-lo" .
Olá a todos!
1) Sobre a t-SNE : não funcionou com os dados do mercado.
2) Eu encontrei um pacote com padrões de velas já implementados, você pode instalá-lo assim:
Gostaria de brincar com isso, mas acontece que não encontrei dados xts a sério, como traduzo as minhas citações para o formato certo?
meus dados
X.DATE. X.TIME. X.OPEN. X.HIGH. X.LOW. X.CLOSE. X.VOL.
385327 20170117 204000 115420 115440 115400 115400 314
385328 20170117 204500 115400 115440 115370 115410 559
385329 20170117 205000 115410 115440 115380 115420 475
385330 20170117 205500 115410 115510 115360 115470 1745
385331 20170117 210000 115470 115490 115430 115440 607
385332 20170117 210500 115440 115490 115420 115470 453
[1] "data.frame"
Eu preciso do formato xts
RIH7.Open RIH7.High RIH7.Low RIH7.Close RIH7.Volume
2017-01-30 10:00:00 119060 119060 118480 118620 12191
2017-01-30 10:05:00 118610 118620 118260 118320 13219
2017-01-30 10:10:00 118320 118470 118230 118250 8519
2017-01-30 10:15:00 118240 118260 118080 118120 11010
2017-01-30 10:20:00 118110 118160 117930 117980 8108
2017-01-30 10:25:00 117980 118100 117910 118020 5544
[1] "xts" "zoo"
