Gráfico do METATRADER 5 está errado no cálculo dos GAPS - página 2
Não, não é em todas corretoras, as demais que eu tenho conta e tem MT5 o preço está correto. Em tempo, só comparei a barra do dia 17/03 de VALE3.
Tem um outro probleminha aqui, desde que começou o after market o preço de fechamento do dia ou é do pregão ou é o do after, depende da corretora, mas antes de abrir o pregão do dia seguinte, o preço de fechamento do dia anterior é corrigido para preço de fechamento do pregão.
Bom dia.
Depois de analisar com muita calma o porque os testes dos meu robô no papel da VALE3 e VALE3F dava tanta diferença em mais de 90% um do outro em resultado anual, descobri que o gráfico do METATRADER tem um erro no cálculo dos GAPS.
Estou deixando imagens onde mostro que pelo TRADINGVIEW quase não há diferença e pelo PROFIT a diferença bem menos, mas no METATRADER 5 a diferença é gritante em mais de 3%.
Com isso o meu robô pelo fracionario perde muito resultado e eu não tenho condições de ficar operando cheio no momento. Isso também vale para outros papéis não é só na VALE.
Acredito que outras pessoas possam estar perdendo resultado e até mesmo não sabendo porque há essa diferênça gritante.
Falei com a MODAL que disse que o problema é que o gráfico não estava descontando o preço dos dividendos e disseram que corrigiram, o que não aconteceu.
Há alguma possibilidade em ajustar o gráfico para ficarem iguais tanto no cheio quanto no fracionario ou só a METATRADER pode corrigir isso?
Olá nobre, não há erro não...
AO MENOS AQUI NA RICO
Se você observar os valores computados na B3, notará que batem perfeitamente com os demonstrados no gráfico do metatrader.
E onde estão os valores computados na B3? --> https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/servicos-de-dados/market-data/cotacoes/cotacoes/
E porque os valores são diferentes? Porque tem de ser diferentes, falamos de ativos da mesma empresa contudo os seus preços diferem pois são, fracionados.
Então, de um lado temos o valor para lote cheio e o outro o valor da porção (fracionado).
Creio que a confusão esta se dando porque as outras plataformas criaram o conceito de "cross order" e então, fica por "debaixo dos panos" essa questão.
Observa as imagens abaixo;
Qualquer dúvida é só consultar no link acima que verá os valores do gráfico metatrader batendo corretamente com os apresentados no relatório da B3.
Sucesso por aí.
Testei Modal e Rico, ambas com o problema.
Olá,
estranho a RICO estar com divergência pois é do grupo XP e o gráfico da XP está correto.
Sutil mas, para um bom entendedor meia palavra basta.
Não atentei para a questão das demais corretoras então, vou retificar o conteúdo da resposta acima afim de evitar problemas de interpretação com outros colegas do fórum.
No meu caso a diferenças esta meses atrás, mas isso afeta o calculo de indicadores, e provavelmente os back tests também.
Quanto aos backtests pode-se contornar a questão gerindo seus próprios dados ou até mesmo fazendo a exclusão de datas caso seja constatada alguma divergência de preços que não deveria está lá.
Essa segunda opção é trabalhosa, requer muita atenção, análise dos dados antes etc....enfim. Tenho uma função assim mas a utilizo quando lido com dados que vem problemáticos quando faço download dos ticks junto a corretora.
Ainda não tenho o que julgo ser suficiente dos dados da B3 para passar a utilizar como o padrão nos meus backtests mas, tudo caminha para essa direção. Ao menos de lá os dados virão como deveriam está, então é o ponto mais seguro até o momento.
Você tem feito alguma outra coisa para contornar isso?
Olha como passei nas imagens no Tradingview e no Profit e diferença é bem pouca, já no MT5 é de quase 5%.
Pelo backest se você pegar o seu operacional no time frame de 1H e testar a VALE3 e a VALE3F vai notar uma diferença absurda em resultados de 1 ano.
Pelo Profit meu operacional tanto na VALE3 quanto na VALE3F dá certinho, ou seja vou ter que ficar operando na mão porque o MT5 tem essa falha.
O erro está ai, não tem como isso estar certo, tem um erro de cálculo dos GAP bem nítido, na AGRO3 a mesma coisa.
Não tem 1 admin ninguém do suporte aqui?
Vai ficar assim para sempre o gráfico?