Sistema de Vps Amazon Aws - página 2
Faça uma cópia da pasta instalada no seu computador para a VPS, não use o instalador, deve resolver.
Muito obrigado pela dica, funcionou !!!
Dica do Cesar deu certo, só copiar a pasta MetaTrader5 de seu computador e jogar na VPS no mesmo local.
Ex> c:\Arquivos de Programas para c:\Arquivos de Programas
Problema resolvido.
Alguma outra Sugestão? porque aqui não deu certo...
Douglas, você tem que instalar primeiro no seu computador, depois copiar a pasta da instalação.
Grande abraço