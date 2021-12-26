Como chamar o iCustom desse indicador?

Boa tarde.

Como que eu chamo o handle desse indicador não-padrão?

Segue o arquivo mq5 do indicador. Obrigado se puderem me apontar o caminho.


   pivotP_handle=iCustom(_Symbol,PERIOD_M5,"pivotpoint.ex5",  ?????????????)

   if(pivotP_handle==INVALID_HANDLE)

     {

      ResetLastError();

      Print("\nFalha com o handle 'pivotP_handle'. Error MT5: ",GetLastError(),"\n");

      return

     }

 
Desculpem, segue o indicador
Siga sempre a sequencia dos INPUTs.

;)

 
Flavio Jarabeck #:

Siga sempre a sequencia dos INPUTs.

;)

Só tem esse input que remete a um enumerador. Qdo executo o EA dá erro crítico e o indicador não carrega. Já coloquei "Day", "ppDay", "ppPeriod" e nada. Até então eu só fazia uso de inputs inteiras e decimais, mas não faço a mínima idéia de como inserir uma desse tipo pro EA poder carregar.


input

 
Usa números inteiros mesmo, na sequência que aparece ali, como disse o Flávio:


Ricardo Branco #:
Usa números inteiros mesmo, na sequência que aparece ali, como disse o Flávio:


Bom dia, Ricardo.

Deu certo agora. Muito obrigado mesmo.

