Como chamar o iCustom desse indicador?
Só tem esse input que remete a um enumerador. Qdo executo o EA dá erro crítico e o indicador não carrega. Já coloquei "Day", "ppDay", "ppPeriod" e nada. Até então eu só fazia uso de inputs inteiras e decimais, mas não faço a mínima idéia de como inserir uma desse tipo pro EA poder carregar.
Boa tarde.
Como que eu chamo o handle desse indicador não-padrão?
Segue o arquivo mq5 do indicador. Obrigado se puderem me apontar o caminho.
pivotP_handle=iCustom(_Symbol,PERIOD_M5,"pivotpoint.ex5", ?????????????)
if(pivotP_handle==INVALID_HANDLE)
{
ResetLastError();
Print("\nFalha com o handle 'pivotP_handle'. Error MT5: ",GetLastError(),"\n");
return
}
