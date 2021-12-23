Logic error
This codes ignore the logic and buy: bool comprar_darvas = UpperBuffer[0] > BOX_TOP_Buffer[0]; with the same values of the variables. Why?
For example, the variables UpperBuffer[0] = 41.23 and BOX_TOP_Buffer[0] = 41.23 and the buy occurs.
Não sei de onde você tirou esse código, mas ele é perigosíssimo... Ele simplesmente não checa NADA dos retornos dos Copys....
E, o erro está na linha:
if(comprar_darvas=true)
Você está atribuindo TRUE à variável, portanto o IF será verdadeiro.
O operador de comparação no MQL5, bem como no C++, é "==".
Muito obrigado Flavio.
