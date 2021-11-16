os indicadores do mercado não estão fazendo o dowload
estou tentando baixar alguns indicadores mas não esta sendo possível
LuisResende #:
Boas. Sim é.
Boas. Sim é.
O Metatrader não aceita mais máquinas de 32-bits...
E é notícia antiga:
Descontinuação de versões de 32 bits na próxima atualização do MetaTrader 5
- 2019.11.01
- www.mql5.com
O MetaTrader 5 build 2190 é a versão mais recente suportando a versão de 32 bits...
Ricardo Branco #:
Abs;
Opa... acho que não veio as primeiras linhas...
Esperava algo como:
Manda novamente por favor.
Abs;
Flavio Jarabeck #:
O Metatrader não aceita mais máquinas de 32-bits...
E é notícia antiga:
Boa tarde Ricardo,
Tenho que utilizar o MT$ então?
Cumprimentos
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se