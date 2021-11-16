os indicadores do mercado não estão fazendo o dowload

estou tentando baixar alguns indicadores mas não esta sendo possível
 
Boas. A mim também me acontece o mesmo. Alguém pode ajudar. Erro
 
Sua máquina é de 32-bits?
 
Fecha o mt5.

Abre o mt5 e manda um print das mensagens que estão na aba diário.

Tem uma informação que vai aparecer aí que pode ser útil para descobrirmos o problema.
 
Boas. Sim é.
 
Boas Ricardo, Aqui vai. 

 
O Metatrader não aceita mais máquinas de 32-bits...

E é notícia antiga:

https://www.mql5.com/pt/forum/325530

Descontinuação de versões de 32 bits na próxima atualização do MetaTrader 5
  • 2019.11.01
  • www.mql5.com
O MetaTrader 5 build 2190 é a versão mais recente suportando a versão de 32 bits...
 
Opa... acho que não veio as primeiras linhas...

Esperava algo como:




Manda novamente por favor.


Abs;

 
Boa tarde Ricardo,


Tenho que utilizar o MT$ então?


Cumprimentos

 
Acho que a pergunta é para o Flávio...
 
Boas Ricardo, desculpa enganei-me. :)

