Meu tablet não atualiza versão do Metatrader.

Novo comentário
 

Boa noite , devs e traders vencedores!


Meu tablet Asus, com Windows 10, não atualiza MT5 para ultima versão do MT5 (3091), só atualiza e instala a versão 2361. Ja fui em ajuda e busquei novas versões, já desinstalei e baixei o instalador, mas sempre instala a 2361

Será limitação do meu tablet? Ele é de 32 bits.

Obrigado.

 

A resposta está na própria postagem.


 
Rogerio Giannetti Torres #:

A resposta está na própria postagem.


Suspeitei desde o princípio.

Novo comentário