Juan, dê um PRINT em todos os parâmetros antes da chamada do handle. Vamos ver se tem luz no final do túnel. Tenho a impressão que algum dos parâmetros estão incorretos, tipo RSI_Graf_Period_1 não é um enum válido....
Fiz isso antes de reinstalar, mas como falei, o codigo não mudou, ele funcion perfeitamente na build antiga, começou a dar pau após a atualização. Veja o print .
Alias, todos os robôs pararam de funcionar no meu micro..
Se rodar no mesmo ativo do EA, funciona?
O problema é carregar em memoria um indicador com periodo diferente do da janela onde o EA está sendo executado.Veja o codigo e os resultados de dois testes, um em janela H1 e o seguinte em M5. O RSI sempre tenta ser carregado em M5.
O problema é carregar em memoria um indicador com periodo diferente do da janela onde o EA está sendo executado.Veja o codigo e os resultados de dois testes, um em janela H1 e o seguinte em M5. O RSI sempre tenta ser carregado em M5.
Não vejo como problema carragear um indicador que é calculado em um timeframe diferente do aberto na janela, pode ser algo da estratégia, então ate esse ponto super normal!
em seu codigo exemplo vc define o tempo grafico do indicador para 5 minutos e por isso se rodar em grafico de 1 hora ele ainda será calculado no tempo de 5 minutos e SE usar no testador abrirá duas abas uma para o tempo gráfico escolhido para o teste e outro para mostrar o indicador em 5 minutos.
observe:
Absolutamente normal, o comportamento do MT5 sempre foi esse, desde que eu conheço a linguagem!
Exato, só que após fazer a atualização de versão parou de funcionar. Aparentemente é problema só no meu computador. Já reinstalei o mt5 2x e não resolve o problema.
O testador não abre janela nenhuma. Nem a de 5 minutos nem a de 1 hora.
Existe uma falta de atençao e atualização por parte da META COTES em varios assuntos :
1) um conversor automatico de MQL4 para MQL5 ---> uma vez que a tendencia é substituir o MT4 pelo MT5
2) No gerador automatico de robos pelo META EDITOR opção arquivo, gerar robos automaticamente, falta : Breakeven, horarios para funcionamento dos robos, Revisar os modulos TrailingStop e Gain que as vezes nao funcionam, falta colocar uma entrada para inclusão de novos indicadores ex: Bandas Bolinger, price action, e outros para gerar o sinal de compra e venda, colocar confirmações da direção do ativo, para nao tomar violinadas.
3) plotar na tela todos indicadores escolhidos
4) Colocar um painel para os robozinhos feitos no gerador com todas informações de contas, horarios, gains, loss, saldo, spread,
Simplesmente a META COTES abandonou o projeto.